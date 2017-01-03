Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех

Наш эксперт:

Игорь Никишин, директор Украинского астрологического института Павла Глобы

Восточный 12-летний календарь и прогнозы по нему применимы к тем людям, для кого на первом месте стоят вопросы социальной реализации, поиска своего места и внешнего самоутверждения в обществе.

МЫШЬ (КРЫСА)

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

2017 год — бурное время, которое будет связано с приятными неожиданностями. Вы проявите свои лучшие качества: проворство и решительность. Так что для вас все будет идти, скорее, хорошо, а общие проблемы и перемены затронут, вероятнее всего, мало. Можете смело заниматься воплощением своих чаяний и надежд в реальность.

В год Петуха вы сможете наладить новые нужные связи, а также укрепить старые.

Еще одна хорошая новость: у вас появятся все возможности для социального подъема. При этом вы не должны пассивно ждать удобного случая: необходимо вложить много сил, чтобы поймать нужную вам волну. Вероятно повышение по карьерной лестнице и общий рост профессионализма. Найдется работа для тех, кто долгое время был в ее поисках, что даст возможность покончить с чередой прошлых неудач.

Яркий год и в любви, когда разгораются большие и пылкие страсти и складываются долгосрочные партнерские отношения. В ваших семьях могут быть заключены новые браки или помолвки. Также вполне благоприятное время для зачатия и деторождения. А вот о здоровье стоит особенно заботиться, так как оно может быть подорвано перегрузками и хронической усталостью. Также нужно остерегаться воспалений, ран, травм и переломов.

БЫК (ВОЛ)

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

В предстоящий год к вам возвращается уверенность, так что переставайте беспокоиться. Следует настроиться на выполнение новых планов. Идти напролом и не сдаваться — таковым должен быть ваш девиз на весь этот период.

Чтобы максимально использовать все открывающиеся возможности, направьте свой взгляд в сторону зарубежных стран и постарайтесь непременно туда попасть. В карьере и профессии этот год дает возможности подняться даже с нуля. Нужно вновь обрести рвение к работе, тогда вы переживете немало приятных моментов, обретете успех.

Занявшись любимыми делами, сможете отвести душу и достичь многих целей. Также необходимо ставить перед собой более трудоемкие задачи на будущее.

Идет хороший год для Быков-политиков, но в связи с успехами могут появиться завистники и недоброжелатели. Проявите бдительность и к друзьям: от них могут быть неприятности.

Финансово год хороший — вам посчастливится улучшить свое материальное положение. Без трудностей не обойдется, но при упорстве можете стать достаточно обеспеченными. В любви также нужно обладать терпением, иначе отношения будут обречены на провал. Одиноким Быкам 2017-й год сулит новые знакомства. К здоровью отнеситесь внимательно, так как могут проявиться хронические болезни. Правильно питайтесь и не забывайте отдыхать.

ТИГР

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Ожидается трудный год, когда все против вас будут бунтовать. Что же — продолжайте борьбу, ведь она ваша стихия! Вероятны неожиданные преграды, разногласия с окружающими: нужно проявить особенное терпение и не спешите разочаровываться в людях. На первый взгляд, проблемы могут даже показаться непреодолимыми, но в последний момент вы получите поддержку от друзей и доброжелателей.

Несмотря на постоянную борьбу и конфликты, подъем по карьерной лестнице вполне возможен. Это будет следствием именно прошлых заслуг: долгих лет упорного и старательного труда на благо людей и общества. И в этом году вы тоже будете востребованы, сидеть сложа руки не придется. Проявите себя и добьетесь социальной защищенности, займете руководящую должность.

Удача ждет Тигров, любящих уединение: это хорошее время для раскрытия творческих, изобретательских способностей.

В финансах пока не так все гладко, траты значительно превышают доходы. Избегайте рискованных финансовых операций.

Отношения в браке для женатых и замужних Тигров укрепляются, стабилизируются. Женщин могут окружать толпы поклонников, а новые любовные встречи с большой вероятностью приведут к созданию семьи, официальному оформлению отношений.

КРОЛИК (КОТ)

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Вы проявляете достаточно много раздражительности, так как с презрением и смехом относитесь к парадам и показухе года Петуха. Желательно быть сдержанными и действовать самостоятельно: препятствия будут постепенно преодолены, но придется понервничать.

Деньги словно тают, а некоторые проблемы потребуют дополнительных расходов. Нужно в некотором смысле затаиться и спокойно пережить этот не самый лучший год. Опираться нужно на накопления, сделанные в прошлом. Смогут наладить финансовое положение, хотя и не сразу, только те, кто много и упорно будет трудиться.

В делах прогресс трудно различим, поэтому можете выглядеть встревоженно.

Повысить свой социальный статус можете только через заключение союзов и деловое партнерство. Чтобы добиться этого, нужно расширить свои связи и возможности. Также необходимо больше ценить и уважать окружающих людей.

Попробуйте в работе применять нестандартный подход, проявлять креативность — и тогда вознаграждение не заставит себя ждать. В некоторых жизненных ситуациях стоит продемонстрировать свои амбиции. Но полностью избавиться от присущего вам пессимизма вряд ли получится.

Зато в личной жизни можете ощутить прилив возможностей, не исключена встреча, которая изменит всю жизнь.

ДРАКОН

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Это вполне счастливый, наполненный приятными событиями год. Как обычно, найдете возможность блеснуть, но разум должен вас удержать от глупых авантюр. Год принесет много интересных и влиятельных знакомств. Вы услышите много хороших известий, сумеете подняться по карьерной лестнице и рассчитаться с долгами. Сбудется то, чего не удавалось добиться в прошлом.

Успех может не быть постоянным, поэтому год не будет таким уж гладким во всем. На пути могут встать неожиданные преграды. Необходимо заручиться помощью друзей. Карьера должна опираться на твердые знания: нелишним будет получить дополнительное образование, пройти курсы повышения квалификации. Молодым Драконам следует направить свои усилия на овладение значимой профессией и поиск подходящего места работы с последующим трудоустройством.

Несмотря на то что звезды будут благоволить представителям этого знака, в бизнесе сильно рисковать не стоит: каждое решение нужно взвешивать, в особенности это касается заключения контрактов.

Остерегайтесь необдуманных вложений: финансовые проблемы не исключены.

В любви не стоит тратить время на легкомысленные интриги. Нужно настраиваться только на серьезные отношения, тогда есть шансы притянуть удачу. Что касается здоровья, то в этом году Драконы смогут победить болезни и добиться его значительного укрепления.

ЗМЕЯ

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Вам предстоит непростой, даже суровый год: придется преодолевать лень и предпринимать усилия, чтобы выживать. Причем выживать — наилучшим для себя образом и с комфортом. Поначалу возможны неудовлетворенность и даже отчаяние, но в конечном итоге достижения способны оказаться очень даже хорошими. Получите признание, которое заслуживаете.

Не исключены потери из-за рассеянности, многое будет видеться искаженно, словно в кривом зеркале. Сохранить свои позиции удастся лишь самым внимательным и наблюдательным Змеям. Благоразумие и осмотрительность, присущие этому знаку, помогут пережить год без потерь и серьезных конфликтов.

В какой-то момент можете чувствовать апатию ко всему происходящему. В такой ситуации лучше взять отпуск и отправиться отдыхать в тихое и спокойное место. Там и мысли можно привести в порядок, и здоровье поправить.

Имеет смысл присмотреться к своему окружению: возможно, кто-то из друзей является интриганом, и стоит прекратить общение с этим человеком. На работе нужно быть готовыми к тому, что кто-то из коллег будет пытаться вас подставить, подсидеть. Будьте начеку.

Семейная жизнь может быть несколько нестабильной. А вот в финансовом смысле год, на удивление, окажется неплохим — за счет прошлых заслуг. Здесь пришло время пожинать плоды. Все сделанное вами вернется бумерангом в 2017-м году.

ЛОШАДЬ

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Это будет во всех отношениях приятный и продуктивный год, так как тылы и защита вам обеспечены. Все будет идти достаточно хорошо, особенно на фоне событий у других. Пусть вас не волнуют легкие неприятности: они лишь немного замедлят ваше продвижение вперед.

Также вас ждет немало приятных моментов в доме. Семья станет надежным фундаментом и поднимет ваш социальный статус. Кроме того, появится шанс приобрести недвижимость, что существенно укрепит вашу материальную устойчивость.

Год не обещает заметных изменений в личной жизни. У Лошади нет времени на знакомства, женитьбу, да и свобода для них превыше всего. Если дело касается семейного представителя знака, то вас редко будут видеть дома. Но если останется свободное время, то посвятите себя семье.

Беритесь активно за работу: плоды ваших трудов помогут в карьерном росте, благодаря чему получится серьезно поправить финансовое положение. Год Петуха для вас можно назвать в этом плане даже победоносным.

Благодаря своему трудолюбию и упорству вы добьетесь больших успехов в любых сферах жизни: получите должность, подружитесь с хорошими людьми, улучшите материальное положение, займетесь спортом.

На здоровье не придется жаловаться, но стоит прислушаться к своему организму. Нельзя себя истощать постоянной работой, физическими нагрузками и забывать о правильном питании.

КОЗА

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Год обещает быть очень бурным и потребует от вас больших расходов. Вы можете отказаться от работы и активной деятельности, вести богемный образ жизни. Это может продолжаться достаточно долго, но подумать о будущем все же рекомендуется. При этом не бойтесь тратиться: ваша щедрость окупится, а деньги будут возвращаться к вам в увеличенном размере. Будет определенная финансовая стабильность и возможность совершать хорошие покупки.

Профессия принесет прибыль, но для этого необходимо проявлять усердие и трудолюбие. Также принесут дополнительный успех терпение и дипломатичность.

Рекомендуется всерьез заняться своим образованием, чтобы получить возможность претендовать на более высокий уровень в жизни.

Полезно проявить настойчивость в приобретении практических навыков в коммерческой, журналистской или рекламной деятельности, где вас ждет большой успех. Тех представителей знака, которые займутся допобразованием, ждет смена работы.

Могут быть неприятные разговоры и столкновения в семье, например, с родителями. Но зато имеете все шансы наладить личную жизнь: можно посоветовать делать упор на серьезные отношения и искать постоянного партнера.

В целом год Петуха для Козы скорее хорош: он дает ей возможности решить многие накопившиеся проблемы, уладить конфликты и найти общий язык с теми, с кем раньше общение абсолютно не ладилось.

ОБЕЗЬЯНА

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Ваш год заканчивается в январе 2017-го, поэтому время передавать эстафету другим. Тем не менее вы способны привлекать к себе внимание, героически преодолевая преграды на работе и в личной жизни.

Попробуйте активно развивать то, что пришло к вам в прошлом году. Это средний по качеству, но относительно стабильный год. Не следует особо рассчитывать на помощь со стороны спутников жизни, поскольку их дела будут идти не так гладко, как бы хотелось. Потому вам нужно с самого начала года тщательно продумать все возможные варианты, которые позволят существенно повысить свои заработки и укрепить материальное положение. Благодаря этому вы будете располагать дополнительными средствами, которые окажутся как нельзя кстати.

Ваша предприимчивость не должна быть спонтанной и построенной на эмоциях. Включайте холодный расчет и не пытайтесь сорвать куш на азартных играх: это может серьезно подорвать финансовое положение. Также гороскоп советует унять свойственную вам импульсивность и высокомерие. Не стоит также недооценивать своих оппонентов.

Чтобы продвинуться в работе, просто необходимо заручиться поддержкой коллег и начальства. Тщательно выстроенная, пошаговая стратегия принесет проектам ожидаемый успех.

В любви, как и в работе, нужно проявить качества дипломата. Семейное счастье может дать трещину, если вовремя не пересмотреть свое поведение. Здоровье не даст серьезных сбоев, если не провоцировать обострения хронических заболеваний необдуманными действиями.

ПЕТУХ

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Это — ваш год, и он обещает быть очень перспективным, ведь Петухи — храбрые, ответственные и аккуратные натуры. По результатам хорошо себя сможете оценить. Но придется много работать, и для этого сначала нужно навести порядок. Именно он — половина вашего успеха!

В общественной жизни возможны споры и столкновения, но из них вы должны выйти победителями. Вам необходимо никого не бояться и действовать по собственному разумению, открыто демонстрировать свои достижения и не ждать чьей-либо оценки, честно проявлять свою позицию и смело отстаивать личные права.

Денежных проблем быть не должно, возможно осуществление нового прибыльного проекта. Будут поступать выгодные предложения. Если сами не будете создавать конфликтов с начальством и подчиненными, то у вас есть все возможности разбогатеть.

Год будет благоприятным и в карьерном плане. Вы обязательно реализуете задуманное. Как талантливый организатор будете помогать другим людям и тем самым расширите свое влияние в обществе, наладите деловые взаимоотношения.

В личной жизни тоже будете находиться в центре внимания. Год принесет много страсти, нежности и любви. Как всегда, в любовных отношениях вы будете напористы и активны, поэтому всеми способами будете добиваться расположения человека, в которого влюблены.

Чтобы укрепить здоровье, рекомендовано заняться спортом. Будет нелишним сменить обстановку и съездить на отдых в другую страну.

СОБАКА

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Год ожидается сложный, смешанный: будет и хорошее, и плохое, даже можете во многом разочароваться. Тем не менее должны тайно продолжать свою борьбу. Возможны небольшие, но ощутимые успехи по отдельным направлениям деятельности.

Также в этом году вы автоматически получите все, что заслужили своим служением обществу, поэтому вам рекомендуется тихо и спокойно пожинать лавры, не привлекая к себе особого внимания. Необходимо часть времени посвятить подведению итогов завершающегося для вас 12-летнего периода жизни.

Вы не любите шумное время Петуха, да и порядок обычно наводите по-своему. Успех будет у тех, кто пойдет на компромиссы и не станет поднимать шум по любому поводу.

Собаки, как правило, личности трудолюбивые. Именно это качество поможет в покорении карьерных высот и профессиональном росте. Но не стоит распыляться на мелкие проекты, а нужно приниматься за воплощение заветной мечты. Важно не тратить при этом понапрасну свои силы и не поддаваться лени.

Что касается финансов, то можно смело сказать: проблем с маслом на хлеб не предвидится. В любой ситуации сможете обеспечить свои нужды и нужды близких. Гороскоп обещает неплохую прибавку к доходам. Но не стоит тратить все деньги сразу. И еще: не занимайте денег другим.

Представители вашего знака, находящиеся в серьезных отношениях или браке, смогут позабыть о волнениях и наслаждаться любовью близких людей. Жизнь свободных Собак способна озариться яркой любовью!

СВИНЬЯ (КАБАН)

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Год непростой, но многообещающий. В целом все устраивается лично для вас к лучшему (по итогам года).

Используйте это время для планирования будущей жизни и деятельности. Начните с поиска или создания проектов, которые окажутся полезными для общества, соберите команду из надежных людей, с которыми будете претворять их в жизнь. Попробуйте изменить свою судьбу путем пересмотра основополагающих принципов. Главное — не подчиняться эмоциям и всегда идти вперед.

Работа в этом году принесет многое, но потребуется много напряженного труда. Изменения в профессиональной деятельности повлекут за собой изменения в жизни вообще. Возможно постепенное продвижение по службе. Будьте терпеливы в вопросах, которые касаются вашей карьеры.

Что касается здоровья, то не забывайте о необходимости правильного питания и разумных физических нагрузок, и тогда вам удастся избежать неприятностей в этой сфере. В конце года будьте максимально аккуратны, так как есть опасность травмироваться.

По поводу денег: крупных финансовых поступлений не предвидится, но вы не будете испытывать особых затруднений. Разве что придется собирать на большие покупки.

Зато в семье и отношениях воцарится спокойствие и равновесие. Чтобы его сохранить, иногда, общаясь с родными, промолчите и не провоцируйте конфликты.