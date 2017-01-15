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Балерина-тяжеловес стала звездой Интернета (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/73_main.1484419248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/73_tn.1484419248.jpg Be happy Пятнадцатилетняя американка блестяще исполняет балетные па не хуже остальных своих сверстниц

Балерина-тяжеловес стала звездой Интернета (фото,видео)

Сегодня, 01:03

Пятнадцатилетняя американка блестяще исполняет балетные па не хуже остальных своих сверстниц

 


Балерина нестандартных размеров покорила пользователей соцсетей. В Интернете сейчас набирают популярность видео, на которых пятнадцатилетняя американка блестяще исполняет балетные па не хуже остальных своих сверстниц.

Как выяснилось, девочка занимается танцами с пяти лет и с удовольствием выкладывает записи своих выступлений в Instagram. Пользователи — в восторге. Пишут, что пример девочки их вдохновляет, просят не бросать танцы и начать профессиональную карьеру.

 
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