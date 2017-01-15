Балерина-тяжеловес стала звездой Интернета (фото,видео)

Балерина нестандартных размеров покорила пользователей соцсетей. В Интернете сейчас набирают популярность видео, на которых пятнадцатилетняя американка блестяще исполняет балетные па не хуже остальных своих сверстниц.



Как выяснилось, девочка занимается танцами с пяти лет и с удовольствием выкладывает записи своих выступлений в Instagram. Пользователи — в восторге. Пишут, что пример девочки их вдохновляет, просят не бросать танцы и начать профессиональную карьеру.



