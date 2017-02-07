Малышка бегемотиха Фиона сделала первые шаги (фото,видео)

Сегодня, 14:30

Новорожденная звезда интернета живет в зоопарке американского города Цинциннати, в штате Огайо

 


Пользователи Интернета полюбили новую звезду соцсетей. На этот раз героиней стала бегемотиха Фиона, родившаяся недоношенной в конце января 2016 года. Новорожденная живет в зоопарке американского города Цинциннати, в штате Огайо.

Сотрудники зоопарка запечатлели первые шаги малышки-бегемота. Пока ей занимаются специалисты, так как Фионе нужен особый уход. Сообщается, что ветеринары круглосуточно наблюдают за состоянием ее здоровья.

Новости о том, как растет Фиона можно прочитать в официальном Instagram зоопарка. В одном из недавних сообщений говорится, что бегемотиха провела спокойную ночь и пила из бутылки больше обычного.

"Она набирает вес", — отметили специалисты.

Ветеринары не только выкармливают Фиону, они также учат ее плавать и занимаются специальными процедурами для ее дальнейшей адаптации. Судя по фотографиям в Instagram, малышка чувствует себя хорошо, в зоопарке ей комфортно и нравится все происходящее с ней.

 
видео, бегемот, ветеринары, новорожденная, малышка, instagram, зоопарк, огайо

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Животное помяло автомобиль. Кадр из видео

Огромный бегемот напал на автомобиль посреди дороги

29 Ноября 2016, 10:22

Пикап парня получил серьезные повреждения после встречи с диким животным

Невероятное

Гиппопотам атаковал машину в африканском заповеднике

28 Ноября 2016, 01:38

Встреча крупного животного и автомобиля закончилась явно не в пользу изуродованного средства дл передвижения

Звезды

Ксения Собчак во время "Новой волны". Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак раскрыла секрет хорошего утра для беременных

14 Сентября 2016, 13:39

Она начала шутя называть себя "бегемот"

Люди

В Киевском зоопарке - новый бегемот: все о новом питомце

9 Августа 2016, 09:43

Работники: «Привыкаем к ее повадкам»

Люди

Малышку обещают вскоре показать всем гостям зоопарка

В Киевском зоопарке поселился маленький бегемот

8 Августа 2016, 18:27

"Крошка" весит четверть тонны

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харьковском зоопарке появится океанариум

Вчера, 18:44

Бассейн с морскими обитателями построят в рамках реконструкции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования