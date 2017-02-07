Малышка бегемотиха Фиона сделала первые шаги (фото,видео)
Новорожденная звезда интернета живет в зоопарке американского города Цинциннати, в штате Огайо
Пользователи Интернета полюбили новую звезду соцсетей. На этот раз героиней стала бегемотиха Фиона, родившаяся недоношенной в конце января 2016 года. Новорожденная живет в зоопарке американского города Цинциннати, в штате Огайо.
Сотрудники зоопарка запечатлели первые шаги малышки-бегемота. Пока ей занимаются специалисты, так как Фионе нужен особый уход. Сообщается, что ветеринары круглосуточно наблюдают за состоянием ее здоровья.
Новости о том, как растет Фиона можно прочитать в официальном Instagram зоопарка. В одном из недавних сообщений говорится, что бегемотиха провела спокойную ночь и пила из бутылки больше обычного.
"Она набирает вес", — отметили специалисты.
Ветеринары не только выкармливают Фиону, они также учат ее плавать и занимаются специальными процедурами для ее дальнейшей адаптации. Судя по фотографиям в Instagram, малышка чувствует себя хорошо, в зоопарке ей комфортно и нравится все происходящее с ней.
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