Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Be happy
Пивная йога: новая мода захватывает мир (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/10_main.1484753325.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/10_tn.1484753325.jpg Be happy Последователи BierYoga выпивают, а также используют при выполнении упражнений бутылки с пивом

Пивная йога: новая мода захватывает мир (видео)

Сегодня, 14:00

Последователи BierYoga выпивают, а также используют при выполнении упражнений бутылки с пивом


Берлинские тренеры по йоге Эмили и Джула открыли необычные курсы BierYoga, в рамках которых совмещают "два своих любимых увлечения" – алкоголь и йогу. Судя по опубликованным в сети фото, ученики пары выпивают перед тем, как приступить к упражнениям, а также используют при их выполнении бутылки.

"Пивная йога – это весело, но это не шутка", — пишут организаторы курсов на своем сайте. По словам жителей Берлина, они впервые увидели, как люди занимаются йогой, выпив пару стаканов пива, на знаменитом американском музыкальном фестивале Burning Man.

"Возбуждение, которое приносит употребление пива, можно успешно сочетать с физическими упражнениями. Это необычный, но крайне бодрящий коктейль", — утверждают авторы BierYoga.

"Обе составляющие наших занятий являются духовными и телесными практиками с многовековой историей", — пишут немцы.

В настоящий момент "пивной йогой" активно увлекаются в Австралии.

 
йога, пиво

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Йога полезна для здоровья. Фото: instagram.com/rimiriming88

Занятия йогой позволяют справиться с болью в пояснице - ученые

13 Января, 12:59

У людей, занимавшихся йогой, болевые ощущения становятся слабее, а также увеличивается подвижность

Здоровье

Фото: pixabay.com

Пиво разрушает тело изнутри – ученые

26 Декабря 2016, 03:00

Потребление напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом, считают исследователи 

Мир

Мужчина скрутился в метро. Фото:

Йог шокировал пассажиров гонконгского метро

22 Декабря 2016, 14:21

Мужчина часто ездит в метро и не упускает случая продемонстрировать свое мастерство

Невероятное

Любую пищу можно превратить в пиво. Фото: Katz's Delicatessen

Пивовары создали пиво со вкусом свиной головы, пончиков и карамели

22 Декабря 2016, 05:46

Бастурма, спаржа, шарлотка — отныне пивовары могут сделать пиво с любым вкусом

Футбол

Диего Коста. Фото AFP

Тренер "Челси" разрешает футболистам пить пиво после матчей

14 Декабря 2016, 10:24

Антонио Конте считает, что одна банка пива сразу после матча - это хорошо для регидратации

Общество

Последние года 3-4 в Украине происходит бум увлечения здоровым образом жизни. Фото: AFP

В Украине вырос спрос на здоровый образ жизни: где украинцам искать информацию

26 Ноября 2016, 05:16

В новой общественной организации планируют объединить все виды спорта и создать большую информационную базу с контактами квалифицированных специалистов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.