Пивная йога: новая мода захватывает мир (видео)

Берлинские тренеры по йоге Эмили и Джула открыли необычные курсы BierYoga, в рамках которых совмещают "два своих любимых увлечения" – алкоголь и йогу. Судя по опубликованным в сети фото, ученики пары выпивают перед тем, как приступить к упражнениям, а также используют при их выполнении бутылки.

"Пивная йога – это весело, но это не шутка", — пишут организаторы курсов на своем сайте. По словам жителей Берлина, они впервые увидели, как люди занимаются йогой, выпив пару стаканов пива, на знаменитом американском музыкальном фестивале Burning Man.



"Возбуждение, которое приносит употребление пива, можно успешно сочетать с физическими упражнениями. Это необычный, но крайне бодрящий коктейль", — утверждают авторы BierYoga.

"Обе составляющие наших занятий являются духовными и телесными практиками с многовековой историей", — пишут немцы.

В настоящий момент "пивной йогой" активно увлекаются в Австралии.



