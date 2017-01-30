В России неадекватный водитель пытался поцелуями растопить сердце прохожего (видео)

В российском Петербурге водитель уснул за рулем машины, которую он остановил прямо посреди проезжей части. Прохожие разбудили водителя и поняли, что он находится в неадекватном состоянии.



Набравшись сил после непродолжительного сна, молодой человек стал очень любвеобилен. Так и норовил поцеловать одного из мужчин, который его удерживал. При этом водитель "ниссана" умолял не говорить ничего маме и периодически орал что-то нечленораздельное.