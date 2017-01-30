В России неадекватный водитель пытался поцелуями растопить сердце прохожего (видео)

Сегодня, 14:30

Ласковый мужчина умолял не говорить ничего о случившемся его маме и норовил куда-то убежать


В российском Петербурге водитель уснул за рулем машины, которую он остановил прямо посреди проезжей части. Прохожие разбудили водителя и поняли, что он находится в неадекватном состоянии.

Набравшись сил после непродолжительного сна, молодой человек стал очень любвеобилен. Так и норовил поцеловать одного из мужчин, который его удерживал. При этом водитель "ниссана" умолял не говорить ничего маме и периодически орал что-то нечленораздельное.
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