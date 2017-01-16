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Психолог нашла способ похудения без диет и упражнений (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/75_main.1484562066.png http://www.segodnya.ua/img/article/7885/75_tn.1484562066.png Диеты и фитнес Эффективность работы приложения ученые проверили на 83 взрослых добровольцах

Психолог нашла способ похудения без диет и упражнений (видео)

Сегодня, 12:36

Эффективность работы приложения ученые проверили на 83 взрослых добровольцах

Чтобы получить отличную фигуру, нужно работать над собой. Фото: instagram.com/jlo
Чтобы получить отличную фигуру, нужно работать над собой. Фото: instagram.com/jlo

Психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского университета в Британии совместно с коллегами предложила простой способ похудения, передает The Telegraph.

По ее словам, для похудения достаточно воспользоваться созданным ею мобильным приложением, в котором предлагаются изображения еды, из которых нужно выбрать полезные для здоровья продукты.

Психолог уверена, что ежедневных тренировок с приложением по 10 минут достаточно, чтобы калорийность ежесуточного рациона снизилась в среднем на 200 килокалорий.

Лоуренс отмечает, что работа приложения основана на нейробиологии, согласно которой люди склонны выбирать более жирную и сладкую пищу, поскольку она запускает систему вознаграждения в головном мозге, стимулирующую производство дофамина и эндорфинов.

При этом программа, которую создала Лоуренс и ее коллеги, позволяет формировать другие, правильные предпочтения.

Эффективность работы приложения ученые проверили на 83 взрослых добровольцах, которые в течение семи дней четыре раза использовали программу. За это время им удалось похудеть и в среднем на 220 килокалорий снизить пищевую ценность суточного рациона.
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