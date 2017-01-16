Психолог нашла способ похудения без диет и упражнений (видео)

Психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского университета в Британии совместно с коллегами предложила простой способ похудения, передает The Telegraph.

По ее словам, для похудения достаточно воспользоваться созданным ею мобильным приложением, в котором предлагаются изображения еды, из которых нужно выбрать полезные для здоровья продукты.

Психолог уверена, что ежедневных тренировок с приложением по 10 минут достаточно, чтобы калорийность ежесуточного рациона снизилась в среднем на 200 килокалорий.

Лоуренс отмечает, что работа приложения основана на нейробиологии, согласно которой люди склонны выбирать более жирную и сладкую пищу, поскольку она запускает систему вознаграждения в головном мозге, стимулирующую производство дофамина и эндорфинов.

При этом программа, которую создала Лоуренс и ее коллеги, позволяет формировать другие, правильные предпочтения.

Эффективность работы приложения ученые проверили на 83 взрослых добровольцах, которые в течение семи дней четыре раза использовали программу. За это время им удалось похудеть и в среднем на 220 килокалорий снизить пищевую ценность суточного рациона.