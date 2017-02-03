15 хитростей, которые помогут не толстеть

Эти трюки для тех, кто не хочет сокращать размеры порций и постоянно следить за количеством калорий. Поэкспериментируйте с новыми советами, которые помогут не толстеть, а кому-то удастся и похудеть, пишет siteua.org.

Хитрость 1. Лимонный сок

Не стоит недооценивать силу натурального лимонного сока для похудения. Это природный сжигатель жира. Добавляйте лимонный сок (свежее выжатый) в овощные или фруктовые салаты, а также в десерты. Лимонный сок также помогает долго ощущать чувство сытости.

Хитрость 2. Сыр из козьего молока

Замените обычный сыр козьим сыром. В этом продукте меньше калорий. Кроме этого, козий сыр содержит необходимое для организма количество белка. Добавляйте козий сыр в свой завтрак, делайте с ним бутерброды и салаты.

Если не можете найти в продаже козий сыр, то перейдите хотя бы на сыр Фета или брынзу – это тоже здоровая альтернатива твердым сырам с большим содержанием жиров. Вообще, любой мягкий сыр более предпочтителен, чем твердый (мягкие сорта сыра – это не плавленый!).

Хитрость 3. Молоко

Хотите, чтобы ваш метаболизм всегда работал на максимальной скорости? Пейте обезжиренное молоко во второй половине дня. Молоко предоставит нужное количество белка без дополнительных калорий. Сделайте обезжиренное молоко – напитком дня, с ним вы не будете испытывать голод, а жировые отложения будут исчезать.

Хитрость 4. Экзотические ароматизаторы

Доктора из Чикагского Фонда исследований утверждают, что экзотические вкусовые ощущения дают нашему мозгу сигнал о сытости. Используйте различные специи как дополнение к ежедневным блюдам, чтобы стать стройнее. Закуски и еда станут для вас вкуснее и насыщеннее, вы автоматически не будете увеличивать порции, что бывает очень часто при привыкании к каким-то определенным продуктам.

Хитрость 5. Бананы

Неверно считать, что от бананов толстеют. Они, конечно, калорийные и содержат сахар. Но ученые говорят, что бананы, тем не менее, позволяют быстро худеть.

Одно из исследований (Чикагский исследовательский фонд) подтверждает, что бананы позволяют контролировать свой аппетит, посылая сигнал о сытости в мозг очень быстро. Лучше перекусить бананом, чем сэндвичем, поскольку бананом, как правило, перекус ограничивается, организм сразу насыщается, а после бутерброда чувство голода ещё остается, и приходится "добирать".

Хитрость 6. Цветная капуста и зеленая фасоль

Попробуйте приготовить блюда, комбинируя эти два нехитрых ингредиента. Блюда из цветной капусты и зеленой фасоли увеличивают метаболизм, сжигают жиры. Можно устроить целый день на этих двух продуктах, но для начала найдите в Интернете 3-4 рецепта, чтобы питание казалось разнообразным, и не требовались перекусы.

Хитрость 7. Хурма

Невероятно вкусные фрукты! И содержат всего 70 калорий. Хурма может стать отличным десертом, и совсем не опасным для фигуры, даже если есть такой "десерт" килограммами. Хурму также можно добавлять в салаты. Жаль только, что это сезонный фрукт, и нельзя его найти на прилавках круглосуточно.

Хитрость 8. Желтые овощи

Все слышали, что полезнее всего зеленые овощи. Но не только. Оказывается, есть, по крайней мере, два желтых продукта, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это желтые помидоры. Желтые помидоры содержат всего 15 калорий, их необычный цвет поможет разнообразить меню, а вкусовые качества – такие же. Обратите также внимание на желтую фасоль. Она помогает сжигать жир, дает необходимые волокна, не так калорийна как белые бобы.

Хитрость 9. Шампиньоны

Шампиньоны могут сделать из обычного блюда – низкокалорийное. Добавляйте их в салаты, гарниры. Шампиньоны содержат всего 26 калорий (на порцию), богаты здоровых минералов и углеводов. Но главное – позволяют похудеть.

Хитрость 10. Камбала

О пользе рыбных блюд можно не напоминать. Но почему-то часто мы игнорируем камбалу. А ведь это одна из самых дешевых рыб. Но за небольшие деньги вы получаете необходимые для процесса сжигания жира омега-3 жирные кислоты, витамины и белки.

Хитрость 11. Дайте себе 2 недели

Нашим почкам нужно время, чтобы адаптироваться к любому новому пищевому поведению. Поэтому не сразу будут комфортны овощные блюда, если вы всю жизнь питались макаронами и котлетами. Как только почки привыкнут к богатой витаминами еде, вы сразу заметите, что можете съедать с каждым днем больше здоровой пищи, чем ранее. На адаптацию почкам требуется не менее 2 недель.

Хитрость 12. Чипсы можно, но не все

Любительницам чипсов можно не отказываться от этих продуктов. Только следует заменить покупные на чипсы собственного приготовления. Ведь вредность покупным чипсам придают добавки, ароматизаторы, неизвестное масло и соль. В домашних чипсах всего этого может не быть, при этом домашние – не менее вкусные.

Для домашних чипсов вы возьмете только лучшие овощи, качественное оливковое масло и уберете излишки масла на салфетке. Попробуйте сделать домашние свекольные, морковные, картофельные чипсы и чипсы из корня сельдерея или петрушки.

Хитрость 13. Птица вместо свинины

Удалите из меню не любимые блюда, а не полезные продукты. Например, можно оставить в рационе бекон и жареное мясо, но заменить свинину на курицу или индейку. Курица менее калорийна и содержит меньше жира, но при этом дает достаточное количество белка. Ваши близкие и не догадаются, что меню изменилось, просто проведите более здоровую замену.

Хитрость 14. Здоровые соусы

Если использовать полезные заправки, то можно не особо горевать по поводу большого количества съеденных жиров. Прочитайте ещё раз хитрость №1 про лимонный сок. Соединив лимонный сок с зеленью, добавив обезжиренный йогурт – получаете хороший соус для мяса. Вместо майонеза приправляйте оливковым маслом с горчицей.

Хитрость 15. Промывайте консервированные овощи

Консервированные фасоль, кукуруза, зеленый горошек – вкусные составляющие салатов и гарниров, но в них очень много соли и сахара. Просто промывайте их в дуршлаге перед тем, как готовить. Порядка одной трети соли, сахара и ароматизаторов можно сократить таким образом. А это хорошая подмога похудению.