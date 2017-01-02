Что положить в бутерброд вместо колбасы

Привыкла завтракать бутербродами с колбасой? Не лучший выбор для начала дня, ведь, как известно, в покупных колбасных изделиях нет ничего натурального и полезного, пишет "Лиза".

Чем же заменить любимую варенку или салями? Вот список продуктов, которые сделают твой утренний сэндвич и вкусным, и полезным!

Отвари говядину, язык или сердце в подсоленной воде со специями, остуди, нарежь ломтиками и убери в холодильник. Теперь каждое утро ты сможешь готовить полезные бутерброды, ведь отварное мясо и субпродукты – отличный источник белка.

Если ты любишь рыбу, положи на хлеб филе сельди, семги или форели. Вместо транс-жиров и консервантов твой организм получит омега-3 жирные кислоты и витамины, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Сыр также является отличной альтернативой колбасе. Он богат витаминами группы А, В, цинком, фосфором, кальцием и, конечно, белком.

Если мясу ты предпочитаешь птицу, приправь филе курицы, гуся или утки специями и запеки в рукаве. Такая птица получится не слишком сухой, а потому отлично подойдет для бутербродов.