Десять продуктов, которые вредят красоте

Отказавшись от них вы почувствуете прилив энергии и будете выглядеть прекрасно

Здоровье и красота зависят от питания. Вернее от продуктов которые мы включаем в свой ежедневный рацион. Здоровые продукты дарят нам здоровье и красоту, а вредные, опасные — соответственно — нездоровый внешний вид.

Предлагаем вам список продуктов, их всего 10, отказавшись от которых или сведя их употребление к минимуму, вы почувствуете прилив энергии и будете выглядеть прекрасно, пишет "Лиза".

1. Сахар рафинированный. Он содержится во многих продуктах промышленного производства. Таких как фруктовые пакетированные соки, газированные напитки, крепленое вино, торты, пирожные, конфеты, вафли, мороженое.

2. Картофель. Полезен только молодой картофель и только в запеченном виде. В конце зимы и весной прошлогодний картофель становится ядом. Кроме того, в нем много крахмала.

3. Хлебобулочные изделия, изготовленные из муки высшего сорта, белый хлеб, сдоба, пироги, макароны из мягких сортов пшеницы. Можно употреблять только цельнозерновой хлеб или из муки грубого помола, да и то — не свежеиспеченный, а вчерашний или подсушенный.

4. Шлифованный рис. Он содержит много крахмалистых веществ, которые негативно влияют на состояние фигуры. В идеале можно заменить белый рис неочищенным бурым. Но он гораздо дороже, поэтому полностью отказываться от риса не стоит. Можно уменьшить его потребление до 2 порций в неделю.

5. Мюсли и каши быстрого приготовления, быстрые завтраки. Они содержат "пустые" углеводы, которые ненадолго создают ощущения сытости. Но и способствуют отложению жира.

6. Наваристые мясные и куриные бульоны. Они плохо усваиваются пищеварительной системой современного человека, поэтому могут обострить болезни пищеварительного тракта.

7. Жирное мясо, рыба, сало, колбасы, сосиски, любые другие жирные продукты. Они не просто мешают худеть, но и подрывают здоровье печени и всего организма.

8. Шпроты, копченая рыба, копченое мясо и колбасы, любые консервы, в том числе и овощные. В шпротах содержится опасное вещество бензапирен. Это – канцероген, образующийся при копчении. Именно он придает знаменитым шпротам запах и вкус, которые и ценят гурманы. Овощные консервы содержат много соли и уксус.

9. Маргарины и спреды. Эти продукты содержат животные и растительные жиры, которые подверглись гидрогенизации. Гидрогенизация растительного жира способствует образованию трансжиров, вредных для человеческого организма. Трансжиры вызывают заболевания сердечно-сосудистой системы. Выпечка с использованием маргарина или пальмового масла также содержит вредное количество трансжиров.

9. Майонез, в том числе и с пометкой "Лайт". Научитесь готовить домашний майонез: пользы от него будет намного больше, а блюда — вкуснее.

10. Фаст-фуд, чипсы, сухарики с ароматизаторами, соленые орешки и любая другая "быстрая еда". Она содержит канцерогены, избыточное количество соли.