Диета для ленивых на воде

Любая, даже самая простая диета в первую очередь основана на ежедневном употреблении большого количества жидкости. За 15 минут до еды необходимо выпивать не менее 2 стаканов чистой негазированной воды, пишет kedem.ru.

Во время еды употреблять жидкость не рекомендуется, как, впрочем, и в течение 2 часов после. По истечении 2 часов можно выпить 1 стакан кофе или зеленого чая с лимоном и без сахара. Не стоит есть в это время конфеты, печенье или пирожные. На время придется отказаться не только от сладостей, но и от приемов пищи после 18.00 часов. Несмотря на простоту диеты, за неделю можно сбросить 3-5 кг лишнего веса. Плюс данной диеты в том, что она позволяет полностью избавиться от чувства голода. Это происходит за счет выпиваемой перед приемом пищи жидкости. Перед едой желудок уже почти наполнен, и съедаемые порции становятся меньше, а вместе с ними уменьшается и количество потребляемых калорий. С помощью этой диеты вы научитесь различать голод и жажду, ведь многие из нас частенько путают эти два чувства, в результате чего переедают. Данная диета не требует поддержания определенного меню. Однако, для того, чтобы ее поддержание проходило легче, составьте для себя схему суточного рациона питания.



Пример



Завтрак: 1 сваренное вкрутую куриное яйцо, 2 небольших кусочка ржаного хлеба и 200 г фруктового салата (яблоки + апельсины с небольшим количеством меда).

Обед: 150 г отварного или приготовленного на гриле куриного филе, овощной салат (свежие огурцы, помидоры, зелень) и 1небольшой кусочек ржаного хлеба.

Ужин: 150 г запеченной рыбы, небольшая порция макарон из твердых сортов пшеницы с томатным соусом, овощной салат, заправленный нежирным йогуртом, и 1 яблоко.



В процессе поддержания диеты можно устраивать небольшие перекусы, которые не отразятся на конечном результате. Это могут быть орехи (фундук, миндаль, кешью), сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) или любые свежие фрукты (лучше цитрусовые).