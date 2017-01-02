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Экспресс-тренировка: как легко прокачать проблемные зоны (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/10_main.1482865311.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/10_tn.1482865311.jpg Диеты и фитнес Не бегите в зал, а просто выделите немного времени и позанимайтесь дома со своим весом

Экспресс-тренировка: как легко прокачать проблемные зоны (видео)

Сегодня, 00:50

Не бегите в зал, а просто выделите немного времени и позанимайтесь дома со своим весом

Занимайтесь спортом регулярно. Кадр из видео
Занимайтесь спортом регулярно. Кадр из видео

Многочисленные праздники – не повод пропускать тренировки. Наоборот – это стимул заниматься усерднее. Во время праздников у вас появляется больше свободного времени, которое зачастую уходит на различные застолья с друзьями и родственниками.

Потратьте это время с пользой – прокачайте свои проблемные зоны.

Причем совсем не обязательно бежать в зал и потеть там несколько часов. Выделите немного времени и позанимайтесь дома.

Правильная экспресс-тренировка от Adme.ru поможет привести тело в тонус и хорошенько прокачать проблемные зоны.
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Источник:

"Сегодня"

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