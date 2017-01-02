Экспресс-тренировка: как легко прокачать проблемные зоны (видео)

Не бегите в зал, а просто выделите немного времени и позанимайтесь дома со своим весом

Многочисленные праздники – не повод пропускать тренировки. Наоборот – это стимул заниматься усерднее. Во время праздников у вас появляется больше свободного времени, которое зачастую уходит на различные застолья с друзьями и родственниками.

Потратьте это время с пользой – прокачайте свои проблемные зоны.

Причем совсем не обязательно бежать в зал и потеть там несколько часов. Выделите немного времени и позанимайтесь дома.

Правильная экспресс-тренировка от Adme.ru поможет привести тело в тонус и хорошенько прокачать проблемные зоны.