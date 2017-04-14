Как избавиться от большого живота: советы Аниты Луценко

Сегодня, 07:33

Фитнес-тренер отметила, что жир на животе очень опасен для здоровья

Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty

К пляжному сезону все мечтают о стройном теле и плоском животе. Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как избавиться от большого живота.

Об этом она написала полезный пост в Instagram и добавила видео с необходимыми упражнениями.

"Большой живот – это сахар, много жира, алкоголь и белый хлеб! Чем заменить? Сахар- фруктами и сухофруктами, вредный жир- полезным, алкоголь – нормой воды в день, белый хлеб- полезным или хлебцами!" – посоветовала Анита.

В то же время тренер отметила, что жир на животе очень опасен для здоровья и поэтому организм будет отдавать его быстрее, чем бедра.

"Для тех, у кого большие животы и тонкие ноги очень важно на 100% проследить за едой иначе вес там и останется. Худшее, что можно сделать это сидеть на диетах, живот будет возвращаться и становится еще больше", – предостерегла Луценко.

Тренер также показала полезное упражнение, которое назвала "почти березка".

"Упираемся сильно руками в пол и выталкиваем ноги точно в потолок (не на себя). 20 раз 3 подхода. Перед этим разминка", – рассказала Анита.

Большой живот – это сахар, много жира, алкоголь и белый хлеб! Чем заменить? Сахар- фруктами и сухофруктами, вредный жир- полезным, алкоголь – нормой воды в день, белый хлеб- полезным или хлебцами! Этот жир на животе очень опасен для здоровья и поэтому организм будет отдавать его быстрее, чем бёдра! Для тех, у кого большие животы и тонкие ноги ооочень важно на 100% проследить за едой иначе вес там и останется. Худшее, что можно сделать это сидеть на диетах, живот будет возвращаться и становится ещё больше. #упражнениедня "Почти березка" Упираемся сильно руками в пол и выталкиваем ноги точно в потолок( не на себя). 20 раз 3 подхода. Перед этим разминка+ вчерашнее упражнение ;) как ножки кстати?

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

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Источник:

"Сегодня"

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