Как отучить себя есть на ночь

Если вы пытаетесь похудеть, наверняка, уже почувствовали, как с наступлением вечера на вас нападает дикий голод, когда вы способны съесть все содержимое вашего холодильника. Усугубляют проблему свободные руки, и занятый мозг, например, во время чтения увлекательной книги или просмотра интересной передачи. Эти несколько вечерних часов могут напрочь убить все ваши старания в спортзале и свести на нет эффективность диеты. Что ж, у нас есть 8 маленьких способов, чтобы перестать, наконец, есть на ночь, пишет womanway.online.

1. Почистите зубы

Возможно, это звучит несколько наивно, но на самом деле, это работает. Как только вы почистили зубы после ужина, в мозг поступает сигнал о том, то ваша "столовая закрыта" и аппетит сбавляет свои позиции. Тем более что после освежающе мятной зубной пасты вкус еды кажется отвратительным. Пожалуй, этого даже может быть достаточно, чтобы отговорить себя от вечернего перекуса. Кроме того, вряд ли вам захочется второй раз идти чистить зубы – ленитесь себе на пользу!

2. Опустошите свои запасы

Если в холодильнике и буфете нет никаких печенюшек, чипсов, хлеба и колбасы для бутербродов, что же вы будете кушать? Разве вы захотите слезть с дивана, облачиться снова в уличную одежду и обувь, чтобы дотащить себя до магазина только затем, дабы купить пачку печенья или халвы? Опустошите свои запасы заранее, уберите всю неполезную пищу. Пускай в холодильнике лежат только овощи и фрукты. Если вы все-таки соблазнитесь свежим огурцом или помидорами, вы и сами удивитесь, насколько они вкусны. И почему у вас раньше не возникала идея перекусить овощами? Что ж, перекусите со спокойной совестью.

3. Выключите телевизор

У нас всех есть свои привычки. К примеру, я не могу съесть утреннюю кашу, если не читаю книгу. А мой брат смотрит телевизор только с миской попкорна. А какие привычки у вас? Наверняка, вы едите, в основном, за просмотром фильмов или передач. Настало время немного изменить ваши привычки. Смотрите телевизор во время бега на беговой дорожке или на велотренажере, но откажитесь от мороженого, чая с бутербродом или чипсов. А еще лучше, выключите телевизор и ложитесь спать. Так вы лучше выспитесь в будни, будете себя бодрее чувствовать на следующий день и, возможно, даже осуществите утреннюю пробежку.

4. Лягте спать раньше

Проверенный способ: чем раньше вы ляжете спать, тем меньше съедите. Постарайтесь лечь не позднее, чем через 2 часа после ужина, так вы гарантированно будете еще не голодны, чтобы хотеть перекусывать, а спустя полчаса уже будете крепко спать и благополучно худеть во сне. Трудно переоценить пользу раннего сна для уставшего за день организма. Но вы без труда это почувствуете после нескольких дней раннего укладывания. Вы также заметите позитивные изменения на весах во время очередного взвешивания: представляете, похудели без дополнительных тренировок. Здорово, правда?

5. Займите свои руки

Если ваши руки свободны, они неизменно потянутся за едой, проверено многократно. Подумайте над тем, чтобы как-то занять их. К примеру, если вы возьметесь за вязание или вышивку, еда просто не сможет попасть к вам в рот, в виду занятости рук и внимания, отвлеченного деятельностью. Вы также можете просто прогуляться после ужина или выполнить какую-то работу по дому. Однако гораздо приятнее и полезнее посвятить это время рукоделию: это и хобби, и отдых, и удовольствие.

6. Выйдите из дома

Если ваш холодильник и буфет полны соблазнительных лакомств, а вы чувствуете, что не можете сопротивляться искушению, вставайте и уходите прочь из дома. Идите погуляйте, прокатитесь на велосипеде, поиграйте на улице с детьми или выгуляйте собаку. В конце концов, помойте машину или сделайте что-то по саду, подметите во дворе, пообщайтесь с соседкой по улице, только прочь от этих ужасных закусок!

7. Позвоните другу

Если вам не помогает ни один из вышеперечисленных способов, самое время обратиться за помощью к другу. Скорее всего, ваша подруга сможет вернуть в вас уверенность и наставить на путь истинный. Она даже может срочно приехать и пойти с вами на прогулку или предложить посмотреть вместе сериал по телефону. По крайней мере, вы почувствуете поддержку, и вам станет легче.

8. Напугайте себя последствиями

Если вам удалось победить лишний вес и сейчас вы находитесь на поддерживающей диете, разместите на дверцу холодильника свое фото, где вы были еще полной. Каждый раз, когда рука тянется к холодильнику, фотография служит вам напоминанием того, от чего вы избавились, и вы сами знаете, что это было нелегко. Хотите ли вы вернуться назад? О, нет, бутерброды не стоят таких жертв! Ну, а если вы всегда были стройной и ваша цель только сохранить свою фигуру как можно дольше, можете наклеить на дверце фото толстой женщины. Подумайте о том, что вы можете стать точно такой, если не измените свое поведение. Надеюсь, это не раз вас остановит от опрометчивого шага.