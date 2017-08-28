Как похудеть на 20 килограмм без усилий: семь принципов "ледяной" диеты

Шесть недель на "ледяной" диете помогут улучшить обмен веществ и ускорить метаболизм. Эту диету придумала англичанка Пэта Би – эксперт по красоте и здоровью, сообщает sobesednik.ru.

Используя такую систему похудения, можно сбросить от семи до 20 килограммов за полтора месяца. Основной принцип "ледяной" диеты – поддерживать постоянный холод внутри организма и снаружи. Автор методики уверяет, что прогресс заставил нас перестроить свои привычки и привыкнуть к комфорту. Люди перестали испытывать холод. А между тем тепличные условия жизни – отличная среда для накопления жира.

Первый принцип

Есть нужно по принципу 14:10. То есть первые 14 часов дня разрешено принимать пищу, а последующие 10 – запрещено. Считается, что холодная пища не так провоцирует аппетит, как теплая. Поэтому съедать вы будете меньше.

Второй принцип

Старайтесь есть трижды в день и преимущественно холодные супы (окрошки, холодники, гаспачо), замороженные фрукты и ягоды, ледяные несладкие компоты, чай и даже мороженое. Разрешено также есть сильно охлажденные салаты, подмороженную картошку пюре, рис, вареную рыбу, охлажденный творог и каши.

Третий принцип

Освойте закаливание. Принимайте прохладный душ, умывайтесь холодной водой.

Четвертый принцип

Не бойтесь холода, но избегайте сквозняков. Чаще проветривайте помещение, включайте кондиционер, спите с открытым окном, если это возможно.

Пятый принцип

Не кутайтесь, когда выходите на улицу. Лучше немного прозябнуть, чем вспотеть. Двигайтесь энергично, чтобы не замерзнуть, и больше бывайте вне дома.

Шестой принцип

Исключите из рациона все горячие блюда. После приготовления оставляйте пищу в холодильнике хотя бы на час.

Седьмой принцип

На протяжении дня пейте маленькими глотками не менее шести стаканов охлажденной воды или фруктового сока. Что запрещено? Грызть куски льда, это может быть опасно для здоровья. Также исключите из рациона полуфабрикаты, выпечку, сахар и газировку. Кстати Прием со льдом использовал также американский диетолог Брайан Си Вайнер. Он предлагал ежедневно выпивать литр ледяной воды с мелко накрошенным льдом.