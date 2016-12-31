Как правильно готовить фруктовые и овощные соки

О полезности свежих фруктов и овощей знают уже все. В них содержатся все необходимые вещества, требующиеся для нашего организма.

Согласно исследованиям ученых, которые проводились на протяжении последних лет, овощи и фрукты – это очень ценные продукты питания для человека. А в соках, которые из них получают, содержатся все, входящие в них, основные полезные компоненты, пишет newsyou.info. Именно они и являются для человеческого организма источником различных витаминов и микроэлементов: клетчатки, биостимуляторов, органических кислот, пектиновых соединений, ароматических веществ, эфирных масел и др.

Кроме того, полезные вещества, содержащиеся во фруктах и овощах, а также соках из них способствуют в улучшении обмена веществ и активности ферментов, кроме того оказывают общеукрепляющее действие на организм. Вот почему данные продукты столь широко применяются в народной медицине для лечения многих заболеваний.

В зависимости от содержания витаминов, фрукты и овощи делят на несколько групп. К первой группе относятся фрукты и овощи, которые доставляют в организм витамин С, А и В2, а также клетчатку, сахар и минеральные вещества. К ним относятся: капуста и помидоры, стручковый перец и зелень петрушки, лимоны и апельсины, грейпфрут и смородина, крыжовник и малина, клубника и лесные ягоды.

Вторая группа обеспечивает организм в основном каротином, а также витаминами С и В2, минеральными веществами, клетчаткой, сахаром. К этой группе относятся: помидоры и морковь, абрикосы и дыня, брюссельская капуста и зелень петрушки, лук-порей и красный перец, зеленые стручки фасоли и гороха, тыква и рябина.

Третья группа овощей и фруктов содержит в небольшом количестве витамины и минеральные вещества, растворимые в воде, которые положительно влияют на обмен веществ. Сюда входят такие продукты как: огурцы и свекла, репчатый лук, сельдерей и петрушка, редиска, яблоки и груши, черешня, сливы и виноград.

Для приготовления фруктовых и овощных соков необходимо соблюдать некоторые правила:

Фрукты и овощи предварительно необходимо хорошо перебрать, использовать только качественные и свежие.

Необходимо их также тщательно вымыть их проточной водой, обращая при этом внимание на клубнеплоды, которые лучше чистить при помощи щетки.

С овощей и фруктов рекомендуется срезать кожицу.

Овощи и фрукты следует перерабатывать быстро, чтобы они не успели потерять ценных веществ.

Очищенные фрукты мыть не надо, а вот овощи лучше помыть.

Соки желательно делать непосредственно перед употреблением.

Соки разрешается пить в таком количестве, которое требуется организму – в данном случае ограничений нет. Обычно для того, чтобы получить положительный эффект, необходимо выпивать не менее 600 мл в день.

Морковный сок – это один из самых богатых витаминами А напитков. В нём также содержатся такие витамины, как С, В, Д, Е, К. Данный сок улучшает аппетит, способствует нормализации пищеварения и повышает иммунитет. Его часто рекомендуется применять при кожных заболеваниях и при глазных болезнях.

Томатный сок считается одним из самых полезных, потому что улучшает образование желудочного сока и положительно действует на деятельность сердца. В одном стакане данного сока содержится половина суточной потребности в витаминах С и А. Его можно использовать в сочетании с соком тыквы, яблок и лимона.

Имеют ценное лечебное действие и такие соки, как: свекольный, огуречный, картофельный, лимонный, щавелевый, гранатовый, яблочный и многие другие.