Как ускорить метаболизм и похудеть: ТОП-6 простых способов

Процесс обмена веществ довольно специфичный и у каждого он свой: кто-то легко может есть все, что хочет и при этом не поправляться, а кому-то достаточно съесть лишний кусочек сладости и вес уже напоминает о себе.

Как ускорить метаболизм в домашних условиях и похудеть, знает Домашний очаг.

Ешьте достаточное количество белка.

Так вы должны получать до 35 % сточной калорийности своего рациона. Почему именно белки? Во-первых, они необходимы для образования гормонов и ферментов, которые и разгоняют обменные процессы. Во-вторых, при расщеплении белка организму приходится потрудиться и потратить лишние 150-200 ккал.

Самыми выгодными с этой очки зрения считаются белковые продукты, которые имеют волокнистую структуру, то есть мясо (крица, индейка, баранина, говядина).

Эксперт рекомендует питаются четыре раза в день, при этом включать белок в три приема пищи.

Не забывайте про правильные углеводы.

Те, кто хочет сохранить вес, похудеет, нарастить мышечную массу в принципе знают, что для этого нужен, прежде всего, белок и начинают есть его в огромных количествах. Это нередко вызывает смещение кислотно-щелочного баланса организма в кислую сторону. При таком значении рН замедляется работа ряда гормонов и ферментов, в том числе и тех, которые участвуют в синтезе мышечных волокон, в расщеплении жира.

В вашем рационе обязательно должно быть достаточно сложных углеводов! Причем лучше их получать с овощами и фруктами. Сточная норма их – около 450-500 г в сутки. А вот злаками лучше не злоупотреблять даже цельнозерновыми. Американские диетологи отводят им не слишком много места в рационе – около 5-7 % от суточной калорийности.

Считайте калории.

Все знают, что для того, чтобы похудеть, нужно урезать калорийность и рациона. А многие думают, что чем в большей степени они себя ограничат, тем быстрее расстанутся с лишними килограммами.

Однако, рацион с минимальной калорийностью (около 500-800 ккал) в значительной степени снижает скорость обменных процессов. Связано это с тем, что при таком скудном рационе угнетается деятельность щитовидной железы, гормоны которой поддерживают обменные процессы на определенном уровне. Так что, если вы худеете, нужно правильно рассчитать свои суточные энергетические затраты и урезать их не более чем на 500 ккал.

Ешьте чаще.

А точнее около 5-6 раз в день небольшими порциями. Всякий раз как вы будете есть, обмен веществ будет ускоряться. Дробное питание поддержит скорость метаболизма на достаточно высоком уровне в течение всего дня.

Высыпайтесь.

При недосыпе люди теряют вес быстрее, тогда как при дефиците сна (спят по 3-4 часа) наоборот набирают килограммы. Связано это с тем, что во время сна вырабатывается ряд гормонов, которые участвуют в расщепление жира.

Тренируйтесь правильно.

Любая физическая нагрузка ускоряет обмен веществ. Даже если вы просто пройдетесь по комнате во время разговора по телефон вы сожжете больше калорий, чем если сделаете это сидя. Профессиональные фитнес-инструкторы рекомендуют для ускорения метаболизма интервальные тренировки. Такие занятия строятся по принципу чередования интенсивной нагрузки с более спокойной. Людям с большим весом достаточно сложно заниматься в таком режиме, да и новичкам в фитнесе тоже.

Беспроигрышный вариант – ходьба. Попробуйте гулять хотя бы по 30-40 минут, каждые пять минут меняя темп ходьбы – с медленного на средний, потом на быстрый (для тренированных). Если нет противопоказаний, можно чередовать бег в среднем темпе с ходьбой.