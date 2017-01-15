Какие продукты лечат депрессию и поднимают настроение

Древние люди знали, что растения содержат в себе не только полезные вещества, но и энергию. Древнее индийское знание Аюрведа говорит, что существуют продукты, которые содержат позитивную энергию. Именно они могут излечить человека от депрессии, пишет healthinfo.ua.

Верить или не верить древним трактатам, решать вам, но и наука не отрицает, что все эти специи, фрукты и овощи полезны содержащимися в них витаминами, микроэлементами, минералами, клетчаткой, углеводами, жирами, белками и различными химическими соединениями.

Специи

Анис содержит много позитивной энергии. Он повышает оптимизм, улучшает настроение. Молотый анис можно добавлять не только в блюда, но и в напитки. Бадьян повышает жизнерадостность, устраняет перенапряжения и депрессии. Зеленый кардамон, помимо множества полезных лечебных свойств, устраняет депрессивные состояния. Его можно употреблять в любое время суток.

Банан

Один из самых позитивных продуктов. Содержит массу витаминов, которые не только полезны для кожи и всего организма в целом, но и повышает серотонин, который несет нам хорошее настроение. Очень полезен для женщин во время критических дней. Банан дает спокойствие и оптимизм, позитивно влияет на мышление и эмоции, смягчает жесткий характер.

Барбарис

Барбарис – это одна из лучших ягод для лечения депрессии, так как сильно повышает оптимизм. Сушеный или свежий барбарис можно измельчить и добавлять в чай или другие напитки. Употреблять лучше утром, но можно немного и днем.

Груша

Груша содержит в себе много энергии радости, сильно повышает оптимизм, поэтому тоже является отличным средством повышения настроения.

Малина

Малина повышает настроение, дает оптимизм, увеличивает жизнерадостность.

Золотой корень

Золотой корень еще называют Родиола Розовая. Это довольно сильное натуральное средство от депрессии, поэтому его можно использовать только утром в очень небольших количествах – добавлять порошок в напиток или пожевать кусочек корешка. Аптечные настойки Родиолы очень бодрят и улучшают иммунитет. Днем и вечером золотой корень лучше не употреблять, так как он может вызвать перевозбуждение нервной системы.

Молоко

Продукт, приносящий успокоение. Пить его лучше вечером перед сном, или утром, желательно до восхода солнца. Молочные каши и другие блюда, приготовленные на молоке, хорошо усваиваются и днем. В молоко можно добавлять большинство сладковатых специй, мед или сахар, от чего антидепрессантный эффект значительно усилится. На ночь хорошо пить немного подслащенное горячее молоко с кардамоном и фенхелем, также можно добавить немного мускатного ореха.

Мускатный орех

Мускатный орех несет энергию позитива и страсти. Считается одним из сильнейших натуральных средств избавления от депрессии. Мускат расслабляет, успокаивает психику, устраняет негативные эмоции, возвращает ясность мыслей, дает ощущение спокойствия и блаженства, а в больших количествах – длительную эйфорию. Один-два орешка среднего размера могут вытащить человека из тяжелого кризисного состояния. Но следует учитывать, что эфирные масла, содержащиеся в мускатном орехе, не очень благоприятны для желудка, поэтому следует быть осторожным и не переборщить с "дозировкой".

Можно смешать молотый мускат с кефиром, тогда желудок легче перенесет это, да и вкус будет не таким приторным. Употреблять лучше утром и ни в коем случае не на ночь. Действие мускатного ореха обычно снижает работоспособность, и желательно не заниматься тяжелой физической деятельностью; лучше расслабиться, отдохнуть, послушать спокойную музыку, посмотреть позитивный фильм или провести время на природе. В это время следует избегать общения с негативно настроенными людьми, так как эффект будет снижаться.