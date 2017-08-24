Меню железной леди: на диете Маргарет Тэтчер можно скинуть 20 кг за месяц

ОСНОВНЫЕ НЮАНСЫ

В этой диете минимум на четыре недели из рациона стоит исключить каши, картофель и хлебобулочные изделия.

Первые две недели стоит делать упор на мясо (кроме баранины) и яйца (их необходимо съедать 26—28 штук в неделю).

На третьей неделе яиц в рационе нет – только мясо (опять же — любое, кроме баранины), фрукты и немного овощей.

На четвертой неделе — много мяса и творога (яиц также нет).

Такую диету можно повторять каждые 3—4 месяца.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Упор на белковые продукты заставит организм интенсивно расходовать внутренние запасы жира. Потому-то из меню исключены каши, хлебобулочные изделия и жирная, тяжелая для желудочно-кишечного тракта баранина. Так как увеличение количества белковых продуктов только за счет мяса может стать непосильным для ЖКТ, используется также более легкоусвояемый белок яйца и творога. Ну а поскольку без углеводов организму все же будет непросто, в рационе есть в изобилии фрукты.

За месяц обещается сброс веса до 20 кг!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Оксана Скиталинская, диетолог:

"Факт, что прообразом диеты стал режим питания Маргарет Тэтчер, никем не подтвержден. Но если даже предположить, что это так, то вряд ли нужно следовать данной высокобелковой диете — если вспомнить, что политик страдала от болезни Альцгеймера.

Поясню. Одно из веществ, имеющих отношение к ускоренному старению, — метионин в избытке. Метионин — незаменимая аминокислота, необходимая человеку для жизненных процессов, она в организме не вырабатывается и должна поступать с пищей. Но когда ее слишком много, она нарушает обмен веществ на уровне клеток, что ведет к накоплению "клеточного мусора", поломкам в клетках и отключению системы "ремонта". Это повышает риск мутаций, воспалений, преждевременного изнашивания и старения клеток.

В клетках скелетной мускулатуры, сердечной мышцы, головного мозга в больших количествах накапливаются так называемые амилоидные бляшки. При накоплении амилоида в клетках нервной системы развиваются потеря памяти, способность концентрировать внимание, а затем — нейродегенеративные болезни, такие, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона. И чрезмерное поступление аминокислоты метионина играет в этих нарушениях не последнюю роль. Много метионина — именно в белках животного происхождения, в любом красном мясе (а не только в баранине, которую в этой диете необходимо исключить, как некое особенное зло), а также в яйцах (на которые как раз делается упор в этой диете).

Второе негативное последствие — изобилие сладких фруктов, из-за фруктозы и глюкозы, содержащихся в них. Эти сахара запускают процесс гликации белков (образования поперечных "сшивок" между молекулами) — белки теряют активность (ферменты, гормоны), а ткани повреждаются и стареют: сосуды теряют эластичность, становятся хрупкими, развивается помутнение хрусталика (катаракта), болезни почек, инсульты, инфаркты, болезнь Альцгеймера. Поэтому то, что на диете Магги происходит временная потеря веса (причем не настолько существенная, как рекламируют), не оправдывает ее применение в плане сохранения молодости и долголетия.

Существенным недостатком диеты Магги является ничтожно малое присутствие овощей, особенно — зеленых листовых. Овощи богаты клетчаткой, и как раз способствующей похудению, так как наполняют желудок и дают чувство сытости, а разноцветные пигменты замедляют процессы старения.

Таким образом, диету Магги можно улучшить, если фрукты заменить на овощи, а вместо "любого" мяса использовать рыбу и нежирную птицу.

Вообще же здоровое питание — это красное мясо в меню не более чем один раз в неделю, один-два раза — рыба (после 40 лет, а особенно после 50 лет, количество этих продуктов стоит уменьшить, а после 65 можно снова вернуться к указанным "дозам", чтобы упредить старческую потерю массы). Плюс — присутствие небольшого количества кисломолочных продуктов, овощей (разноцветных) и ягод, а не фруктов. Также должно быть ограничение потребления меда (не более 1—2 ч.л. в день) и исключение "быстрых" углеводов (хлебобулочные изделия из белой муки и кондитерские изделия).

Обратите внимание: одного здорового питания для нормализации обмена веществ недостаточно: нужны физнагрузки по 50 мин. — 1,5 ч. в день (аэробные — ходьба, танцы, и силовые), сон 7—8 ч. и умение справляться со стрессами".

Для меньшего вреда. Замените в диете фрукты на овощи