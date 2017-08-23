Минус 14 килограмм за две недели: прощаемся с лишним весом "на кабачках"

Сегодня, 17:34

Кабачковая диета позволяет избавиться от двух-трех килограмм за три дня

Кабачковая диета дает быстрый результат. Фото:pixabay.com
Кабачковая диета дает быстрый результат. Фото:pixabay.com

Кабачковая диета – низкокалорийная система питания, благодаря которой можно избавиться от двух до 14 килограмм лишнего веса. Данный метод похудения относится к сезонным типам диет, которые лучше всего устраивать в летне-осенний период. Разобраться в тонкостях, а также разновидностях овощной стратегии похудения мы попробуем в данной статье, пишет pohudeemsami.ru.

В овоще содержится много полезных микроэлементов, а также витаминов, которые необходимы для нормального функционирования организма. К ним относятся: витамины группы В и С; железо и магний; кальций и клетчатка.

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Кабачковая диета для быстрого похудения позволяет распрощаться с двумя-тремя килограммами всего за три дня. Благодаря универсальности продукта, из него можно готовить разнообразные диетические, но очень вкусные блюда, благодаря которым соблюдать диету будет не так сложно.

Примерное меню трехдневной схемы похудения может выглядеть так:

1-й день

  • Завтрак: 200 грамм тушеных овощей с шампиньонами, травяной зеленый чай;
  • Второй завтрак: фруктовый салат, стакан маложирного кефира;
  • Обед: овощное рагу, 100-150 грамм отварного постного мяса, травяной чай;
  • Полдник: 50 грамм сухофруктов, маложирный домашний йогурт;
  • Ужин: 200 грамм кабачков запеченных, салат с морковкой и огурцом, чай (зеленый, травяной).

2-й день

  • Завтрак: 100-150 грамм салата из морковки, яблок и капусты, стакан фруктового сока;
  • Второй завтрак: печеный кабачок (100-150 грамм), стакан кефира;
  • Обед: тосты с икрой, 100 грамм отварной куриной грудки, несладкий чай;
  • Полдник: 100 грамм сухофруктов (курага, изюм, чернослив), стакан маложирного кефира;
  • Ужин: 100-150 грамм тушеных овощей с грибами.

3-й день

  • Завтрак: 100 грамм салата из помидора и капусты, сок (несладкий);
  • Второй завтрак: 100 грамм рагу из овощей, половина грейпфрута;
  • Обед: 150 грамм отварной говядины, салат из морковки и огурца, несладкий чай;
  • Полдник: 100 грамм икры, стакан маложирного йогурта;
  • Ужин: 150 грамм тушеного кабачка с морковкой, несладкий чай. 

Меню кабачковой стратегии похудения можно дополнить и другими диетическими блюдами, в состав которых будет входить основной ингредиент. Главное, чтобы в день вы съедали не менее 150 грамм стратегически важного продукта, который благотворно влияет на процесс снижения веса.
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