От каких продуктов стоит отказаться после 30 лет

В детстве мы мечтали поскорее вырасти, чтобы получить возможность есть то, что хочется, а не то, что нужно. Пицца, гамбургеры, жареная картошка и мороженое – вот о чем мы мечтали тогда.

Теперь же, когда мы, наконец, выросли, мы можем есть любимые продукты на завтрак, обед и ужин. Но стоит ли?

Перед вами 15 продуктов, от которых стоит отказаться, если вам больше 30 лет, пишет medic.ua.

Фруктовые йогурты

После 30 лет выработка коллагена и эластина в организме замедляется, в результате чего портится качество кожи и появляются морщины. Несмотря на то, что остановить процесс старения нельзя, можно его замедлить, сократив количество употребляемого сахара. Исследования показали, что сахар существенно ускоряет процесс старения кожи.

Это серьезный повод отказаться от печенья и всевозможных тортов, однако это еще не все. Вы можете даже не подозревать, какое количество сахара содержится в некоторых продуктах, к примеру, в хлебе, кетчупе или ароматизированных йогуртах.

Сладкая газировка

Кроме того, что такие напитки как Кока-Кола или Пепси, содержат огромное количество сахара, некоторые исследования показали, что эти продукты могут содержать канцерогенные ингредиенты.

К тому же, по некоторым данным, эти напитки могут отрицательно влиять на овуляцию и подвижность сперматозоидов. Проще говоря, у вашей пары могут быть проблемы с возможностью забеременеть из-за сладкой газировки.

Коктейли и пиво

С возрастом ваш организм усваивает алкоголь все хуже. Он влияет и на качество вашего сна и вызывает бессонницу. Кроме того, алкоголь обезвоживает вашу кожу, заставляя ее терять свою эластичность, и способствует появлению морщин.

Холодный кофе

Некоторые привычки, такие как утренняя чашечка холодного латте или другого охлажденного кофейного напитка, могут плохо влиять на вашу кожу. Дело в том, что в течение дня наша кожа подвергается влиянию UV лучей, ветра, влаги и т.д. Во время сна кожа самостоятельно восстанавливается. Кофе ухудшает качество сна и тем самым приводит к преждевременному старению кожи. Кроме того, регулярное употребление напитков через трубочку приводит к увеличению количества мимических морщинок на лице.

Маргарин

Альтернативу сливочному маслу, в том числе спреды и маргарины, часто изготавливают из транс-жиров. Этот тип жира связывают с риском сердечных заболеваний. Кроме того, транс-жиры делают вашу кожу более уязвимой к ультрафиолетовому излучению. Кожа получает больше повреждений от солнечных лучей, нарушается производство коллагена и эластина. Употребление маргарина также приводит к хроническим кожным высыпаниям и раздражениям.

Бекон

Бекон не только ухудшает качество вашей кожи, но и способствует увеличению веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Вам необязательно отказываться от любимого блюда полностью. Вы можете просто ограничить его потребление.

Попкорн

Сам по себе попкорн не представляет никакой опасности. Но тот попкорн, который продается в супермаркетах или кинотеатрах, содержит огромное количество транс-жиров и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.