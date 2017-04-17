Полезно знать: Анита Луценко рассказала, чем опасны трансжиры для организма и тела

Чтобы оставаться в хорошей форме, важно не только заниматься спортом, а и употреблять правильную пищу.

Об этом рассказывает фитнес-тренер Анита Луценко и рассказывает, чем трансжиры опасны для организма и тела.

"Трансжиры (дешевый растительный жир специально обработанный, чтобы долго хранится и не портится) содержатся практически во всех полуфабрикатах и фастфуде. Нарушает нормальную работу обмена веществ, провоцирует ожирение и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (инсульты, инфаркты, давление, ишемическая болезнь)" – написала Анита в Instagram.

Кроме того, тренер рассказала, в каких продуктах больше всего этих неполезных веществ.

"Жирные кислоты (жир) используются организмом для создания половых гормонов, трансжиры способны негативно влиять на уровень тестостерона у мужчин. Они ухудшают синтез инсулина в организме, заставляя тело усиленно откладывать ккал в подкожный жир. Где много этих жиров: маргарин, чипсы, картофель-фри и куриные крылышки, колбаса, рафинированное растительное масло, шоколад, выпечка, мороженое, "магазинные" десерты, майонез, кетчуп, сухие сливки для кофе", – перечислила Луценко.

Она также отметила, что эти знания помогут не совершать ошибок или хотя бы "не удивляться почему твое тело какое-то рыхлое и не здоровое и откуда жир если ты ничего не ешь".

Традиционно тренер показала полезное упражнение, которое поможет избавиться от жира.

""Укол назад". Важно держать подтянутым живот и опущенными плечи", – подписала она ролик с упражнением.

О том, что вы едите важно думать всегда, особенно во время праздников.