Полезно знать: Анита Луценко рассказала, чем опасны трансжиры для организма и тела http://www.segodnya.ua/img/article/10133/93_main.1481731923.pnghttp://www.segodnya.ua/img/article/10133/93_tn.1481731923.png2017-04-17T03:49:50+03:00Диеты и фитнес
Традиционно тренер показала полезное упражнение, которое поможет избавиться от жира
Полезно знать: Анита Луценко рассказала, чем опасны трансжиры для организма и тела
Сегодня, 03:49
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Традиционно тренер показала полезное упражнение, которое поможет избавиться от жира
Чтобы оставаться в хорошей форме, важно не только заниматься спортом, а и употреблять правильную пищу.
Об этом рассказывает фитнес-тренер Анита Луценко и рассказывает, чем трансжиры опасны для организма и тела.
"Трансжиры (дешевый растительный жир специально обработанный, чтобы долго хранится и не портится) содержатся практически во всех полуфабрикатах и фастфуде. Нарушает нормальную работу обмена веществ, провоцирует ожирение и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (инсульты, инфаркты, давление, ишемическая болезнь)" – написала Анита в Instagram.
Кроме того, тренер рассказала, в каких продуктах больше всего этих неполезных веществ.
"Жирные кислоты (жир) используются организмом для создания половых гормонов, трансжиры способны негативно влиять на уровень тестостерона у мужчин. Они ухудшают синтез инсулина в организме, заставляя тело усиленно откладывать ккал в подкожный жир. Где много этих жиров: маргарин, чипсы, картофель-фри и куриные крылышки, колбаса, рафинированное растительное масло, шоколад, выпечка, мороженое, "магазинные" десерты, майонез, кетчуп, сухие сливки для кофе", – перечислила Луценко.
Она также отметила, что эти знания помогут не совершать ошибок или хотя бы "не удивляться почему твое тело какое-то рыхлое и не здоровое и откуда жир если ты ничего не ешь".
Традиционно тренер показала полезное упражнение, которое поможет избавиться от жира.
""Укол назад". Важно держать подтянутым живот и опущенными плечи", – подписала она ролик с упражнением.
О том, что вы едите важно думать всегда, особенно во время праздников.
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