Список продуктов, которые помогают не набирать вес

Сегодня, 08:41

Есть продукты, которые способствуют активному сжиганию жировой ткани

Грейпфруты. Фото: pixabay.com
Грейпфруты. Фото: pixabay.com

Диетологи из США рассказали о единственном списке продуктов, от которого все худеют. Они способствуют активному сжиганию жировой ткани и преодолению аппетита, сообщает cosmo.com.ua.

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Итак, что же это за продукты:

  • На первом месте идет постная говядина

В процессе ее усвоения мышцы тела работают более эффективно и быстро восстанавливаются, а уровень плохо холестерина уменьшается, что делает фигуру стройнее.

  • Грейпфруты и орехи

Это сочетание избавляет от плохого холестерина, снижает интенсивность ощущений голода и способствуют уменьшению тяги к сладкому.

  • Творог

В нем содержится линолевая кислота, которая улучшает переработку организмом сахаров.

  • Авокадо

Идеально снижает уровень холестерина, его мякоть можно применять как замену сливочного масла.

  • Фасоль

Она содержит так много клетчатки, что на ее переваривание уходят дополнительные калории.
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