Список продуктов, которые помогают не набирать вес
Есть продукты, которые способствуют активному сжиганию жировой ткани
Диетологи из США рассказали о единственном списке продуктов, от которого все худеют. Они способствуют активному сжиганию жировой ткани и преодолению аппетита, сообщает cosmo.com.ua.
Итак, что же это за продукты:
- На первом месте идет постная говядина
В процессе ее усвоения мышцы тела работают более эффективно и быстро восстанавливаются, а уровень плохо холестерина уменьшается, что делает фигуру стройнее.
- Грейпфруты и орехи
Это сочетание избавляет от плохого холестерина, снижает интенсивность ощущений голода и способствуют уменьшению тяги к сладкому.
- Творог
В нем содержится линолевая кислота, которая улучшает переработку организмом сахаров.
- Авокадо
Идеально снижает уровень холестерина, его мякоть можно применять как замену сливочного масла.
- Фасоль
Она содержит так много клетчатки, что на ее переваривание уходят дополнительные калории.
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