Список продуктов, которые помогают не набирать вес

Есть продукты, которые способствуют активному сжиганию жировой ткани

Диетологи из США рассказали о единственном списке продуктов, от которого все худеют. Они способствуют активному сжиганию жировой ткани и преодолению аппетита, сообщает cosmo.com.ua.

Итак, что же это за продукты:

На первом месте идет постная говядина

В процессе ее усвоения мышцы тела работают более эффективно и быстро восстанавливаются, а уровень плохо холестерина уменьшается, что делает фигуру стройнее.

Грейпфруты и орехи

Это сочетание избавляет от плохого холестерина, снижает интенсивность ощущений голода и способствуют уменьшению тяги к сладкому.

Творог

В нем содержится линолевая кислота, которая улучшает переработку организмом сахаров.

Авокадо

Идеально снижает уровень холестерина, его мякоть можно применять как замену сливочного масла.

Фасоль

Она содержит так много клетчатки, что на ее переваривание уходят дополнительные калории.