Строгая диета может привести к алкоголизму – ученые
Организм во время диеты впадает в стресс
Американские исследователи доказали, что алкогольная зависимость иногда является продолжением строгих соблюдений диеты – когда люди жестко контролируют свой рацион, пишет aspekty.net.
Дело в том, что большинство людей для поддержания оптимальных форм полностью ограничивают себя во многих продуктах. Однако такие действия могут привести к побочным эффектам в форме развития тяги к алкогольным напиткам.
Было наглядно доказано, что если употреблять в своем дневном рационе меньше девятисот калорий, появляется желание употребить алкоголь.
В процессе соблюдения строгих диетных рамок человек подвергается не только физическим нагрузкам, но и психологическому стрессу. Поэтому человек изъявляет желание избавиться от этого стресса посредством выпивки.
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