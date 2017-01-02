Строгая диета может привести к алкоголизму – ученые

Организм во время диеты впадает в стресс

Американские исследователи доказали, что алкогольная зависимость иногда является продолжением строгих соблюдений диеты – когда люди жестко контролируют свой рацион, пишет aspekty.net.

Дело в том, что большинство людей для поддержания оптимальных форм полностью ограничивают себя во многих продуктах. Однако такие действия могут привести к побочным эффектам в форме развития тяги к алкогольным напиткам.

Было наглядно доказано, что если употреблять в своем дневном рационе меньше девятисот калорий, появляется желание употребить алкоголь.

В процессе соблюдения строгих диетных рамок человек подвергается не только физическим нагрузкам, но и психологическому стрессу. Поэтому человек изъявляет желание избавиться от этого стресса посредством выпивки.