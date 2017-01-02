ТОП-7 популярных продуктов, которые не стоит есть на завтрак

Известно, что завтрак является самым важным приемом пищи. От того, как мы начнем день, зависит наше самочувствие. Поэтому полезный и сбалансированный завтрак — это то, что нужно каждому из нас, пишет newsyou.info.

Но, к сожалению, из-за современной рекламы и других факторов не все мы знаем, что на самом деле вредно есть в качестве первого приема пищи. Узнайте о 7 продуктах, которые не стоит есть после пробуждения, а также о том, чем их можно заменить.

1. Выпечка

Многие предпочитают есть на завтрак круассаны, но такая еда вредна не только для фигуры, но и для здоровья. Сдоба — это быстрые углеводы, поэтому очень скоро после такого завтрака тебе опять захочется есть. Также они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови. Это может вызвать стресс у организма и вывести из нормальной работы поджелудочную железу.

Выпечку лучше всего заменить диетическим пирогом. Хорошо взбей яйца, творог и мёд в блендере, вылей массу в форму и запекай в духовке. Крем приготовь из нежирного йогурта, какао и мёда, также взбитых в блендере. Простой и полезный завтрак готов.

2. Манная каша

Манка не содержит сложных углеводов и клетчатки. Пшеница при сильном измельчении теряет свои полезные свойства. А вот крахмал и глютен остаются.Тем, кто следит за своей фигурой, лучше отказаться от этого продукта. Тем более, не следует добавлять в манную кашу сахар, молоко и сливочное масло.

3. Хлопья с молоком

Реклама по телевизору уверяет нас, что хлопья с молоком — это полезный завтрак, особенно для детей. Но это настоящий обман. Большинство таких продуктов содержит сахар и различные вредные добавки. Ценный компонент — клетчатка, которая составляет чаще всего 2 % в готовых завтраках.Замени шоколадной овсянкой. Залей с вечера овсянку молоком, добавь творог, какао и мёд. Дай настояться в течение ночи.

4. Творожные сырки и плавленый сыр

Творожные сырки содержат часто пальмовое масло и большое количество сахара. Плавленые сырки готовят во многих случаях из отходов производства. Также они содержат натрий, что делает данный продукт нежелательным для употребления в пищу людям с гипертонией и другими заболеваниями сердца и сосудов. В этом продукте присутствуют неполезные для организма пищевые добавки.

Аллергикам и людям с больными почками от такого сыра лучше воздерживаться. Особенно вредно его есть на голодный желудок. Замени эту еду обычным творогом или сырками домашнего приготовления. Смешай творог с мёдом и бананом в блендере, а затем придай массе форму. Затем полей смесью какао и воды. Поставь в морозильную камеру на час.

5. Сладости

Сладости натощак повышают уровень глюкозы в крови. Такой завтрак не приносит пользу здоровью, особенно ЖКТ. Если очень хочется сладкого с утра, тогда можно съесть зефир или мармелад, но только после основного приема пищи. На завтрак можно есть творог с мёдом.

6. Сосиски

Мяса в сосисках мало, зато там полно вкусовых добавок. В них содержится зачастую крахмал, эмульгаторы и много соли. Вместо сосисок лучше всего употреблять полукопченную курицу, индейку, куриную ветчину.

7. Каши быстрого приготовления

Крупа в таких кашах мелется и обрабатывается паром. В ней есть полезные микроэлементы, но всё же в обычной каше их намного больше. А также практически всегда в кашах быстрого приготовления в составе можно встретить химические добавки и сахар. Замени овсянкой без добавок. Если нет времени залей кашу с вечера молоком. Добавь фрукты и орехи по вкусу.

Если ты хочешь начать день правильно и в хорошем самочувствии, тогда нужно тщательнее отбирать продукты для завтрака.