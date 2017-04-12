"Авиатор-2017" назвал имена ста победителей, которые отправятся на авиасалон Ле Бурже

В конкурсе приняли участие 6500 студентов из различных технических вузов страны, но только 100 лучших отправятся в Париж

Сегодня, во всемирный День авиации и космонавтики, благотворительный Фонд Бориса Колесникова назвал победителей "Авиатора-2017". Сотня лучших студентов из технических вузов всей страны теперь отправится во Францию на международный авиасалон Ле Бурже.

Конкуренция в этом году была чрезвычайно высокой – впервые к участию допускались не только учащиеся профильных вузов, но и увлекающиеся авиацией студенты всех технических специальностей всех вузов страны. Всего в "Авиаторе-2017" приняли участие 6500 студентов из 44-х вузов и колледжей Украины. Для сравнения, в прошлом году в конкурсе поучаствовали 3000 студентов.

"Конкурс славится не только беспрецедентными масштабами, но и своими конкурсантами – победителями всеукраинских олимпиад, обладателями международных грантов и стипендий, владельцами различных патентов в авиации, молодыми общественными деятелями. "Авиатор" аккумулирует вокруг себя будущую авиационную элиту, которой предстоит презентовать Украину на международной арене", – говорит Борис Колесников.















Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

фото: Александр Яремчук

Организаторы отмечают, что все 250 конкурсантов, дошедших до финала, были достойны победы. Перед экспертным жюри во главе с авиаконструктором Дмитрием Кивой стояла непростая задача – выбрать сотню лучших. "Члены жюри с восторгом слушали выступления финалистов. Они презентовали такие разные, но в то же время интересные и перспективные проекты, разработки и достижения", – рассказал Кива.

Теперь, когда все испытания позади, победители с радостью делятся впечатлениями от конкурса. Для Дмитрия и Виталия, студентов 5-го курса Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, самым непростым оказался пятый этап – презентация собственного инвестиционного проекта. Дмитрий разработал новый вид воздушного транспорта – воздушное такси, Виталий – летательные аппараты family-класса.

"На этом этапе уже была непосредственная конкуренция, в которой мы должны были представить себя в образе представителя компании либо же в образе соискателя, который может и хочет работать. Я выступил в роли директора компании, которая разработала новые классы летательных аппаратов – family-класс. Думаю, это будет развивать инфраструктуру нашей страны", – делится Виталий.

Оба студента выбрали свою будущую профессию еще в детстве – Дмитрий мечтал покорять просторы пятого океана, а Виталий – стать военным летчиком и защищать родную страну. В конкурсе приняли участие впервые – им посоветовали товарищи, победившие в прошлом году и съездившие на авиавыставку Фарнборо в Великобритании. Теперь уже сами ребята в качестве победителей "Авиатора-2017" отправятся 20-го июня во Францию на авиасалон Ле Бурже.

Для Андрея, студента пятого курса Кировоградской летной академии Национального авиационного университета, это уже второй конкурс – и вторая победа. Самым сложным стал четвертый этап – написание бизнес-плана. Но молодой человек признается – была хорошая мотивация.

"Мой секрет победы – правильная мотивация. Дело в том, что моя девушка второй год подряд дает мне задание – привезти ей сувенир из того города, куда я поеду. Это для меня стимул выложиться на полную, выиграть и исполнить желание любимой. В прошлом году я привез ей из Лондона маленькую красную телефонную будку. В этом году это, конечно же, будет Эйфелева башня", – говорит Андрей.

Напомним, "Авиатор-2017" стартовал в октябре прошлого года. Конкурс состоял из пяти этапов: тестирования по техническим дисциплинам, тестирования по английскому языку на авиационную тематику, проверки на общие знания по основам авиации, задания-импровизации от экспертного жюри и мотивационной презентации проекта.

Экспертное жюри возглавил легендарный авиаконструктор Дмитрий Кива. В состав жюри вошли лучшие специалисты авиационной отрасли: Антон Волов, выпускник Гарвардского университета, обладатель стипендии "Будущие лидеры в транспорте" Eno Center for Transportation (США); Александр Черепанов, директор по координации и поддержке производства "Интеравиа"; Максим Гладский, руководитель департамента по академическим связям "Прогресстех-Украина"; Алексей Смотров, директор по продуктам и маркетингу "ТревелПорт"; Евгений Иванов, директор представительства Emirates в Украине.