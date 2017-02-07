Сегодня система про­фес­сионально-технического образования, которая подразумевала финансирование большинства ПТУ за счет субвенций из государственного бюджета, практически перестала существовать. На смену ей пришла региональная система ПТО: теперь облсоветы самостоятельно формируют региональный заказ на специалистов, после чего определяют финансирование учебных заведений из местных бюджетов. Это привело к тому, что профобразование в регионах развивается неравномерно из-за различий в достатке регионов.

В рамках даже тех 19 общего­сударственных профессий (машинист буровой установки, тестовод, станочник деревообрабатывающих станков, живописец, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, виноградарь, пчеловод и т.д.), подготовка которых будет осуществляться за деньги государства, не обошлось без нюансов. Об этом и других проблемах ПТО мы поговорили с вице-президентом Всеукраинской ассоциации работников профессионально-технического образования Русланом Недашковским.

ЧТО ДАСТ УКРУПНЕНИЕ И КАК БЫТЬ ИНОГОРОДНИМ

Уже на этом этапе появились вопросы, ответы на которые пока не могут удовлетворить всех желающих. "В части необходимости кадров для региона это позитив. А в части общегосударственного спроса на отдельные профессии это будет сложно смоделировать, — говорит Руслан Недашковский. — В частности, проблемой после децентрализации может быть отсутствие возможности для молодежи поступать в ПТУ в других регионах — несмотря на то, что это является нарушением Конституции Украины".

Неясно, как будут поступать в ПТУ студенты из других регионов.

КОМУ ГУСТО. Также минус — то, что областные и городские бюджеты Украины различны по наполнению, а значит финансирование, содержание и развитие профессионально-технического образования по регионам неоднородное. Надежды здесь возлагают на возможности многоканального финансирования в дальнесрочной перспективе.

УКРУПНЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ. Вторым щекотливым моментом, в продолжение темы реформирования, работники в сфере ПТО отмечают укрупнение ПТУ за счет объединения и закрытия. По данным МОН Украины, по состоянию на 1 сентября 2016 года в Украине работало 809 ПТУ, при этом в 305 из них училось менее 300 человек, в 101 — до 200 и в 35 — от 26 до 100 учащихся. "В планах — уменьшить количество ПТУ на 30 учебных заведений, — говорит Недашковский. — Если это укрупнение родственных по профилю учебных заведений, которые расположены территориально близко, то, возможно, это даст положительный результат".

Настораживает один вопрос: большинство училищ, которые оказались под угрозой — сельские ПТУ, которые в основном готовят трактористов-машинистов и других профессионалов, необходимых для АПК. Потеря таких заведений негативно повлияет на развитие села, предупреждают эксперты. Нестыковка здесь еще и в том, рассказывают директоры ПТУ Киевской области, что такие профессии, как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея-закройщик, слесарь сантехнических систем и оборудования определены МОН как три приоритетные. А значит, требуют значительного обновления материаль­но-технической базы.

БИЗНЕС ГОТОВ УЧИТЬ

Бизнес во многих регионах готов платить за обучение рабочих квалифицированных кадров "под себя" или помогать с технической базой. Также становится все более доступной практика с оплатой ученикам за работу. "У нас аграрии, добывающая промышленность готовы взять на себя часть расходов, помочь с обучением и практикой на современной технике (под их руководством). К тому же, если у них потребность в 15 рабочих, они готовы обучать 20 человек", — рассказывает первый заместитель главы Львовской областной государственной администрации Ростислав Замлинский.

Практика стала доступнее.

ОПЕРАЦИЯ "МОДЕРНИЗАЦИЯ" И ПОПУЛЯРНОСТЬ

Соответствующая работа по модернизации материально-технической базы по этим профессиям уже начата. "В 2016 году созданы учебно-практические центры в нескольких регионах Украины, — рассказали "Сегодня" в МОН. — Наибольшие капиталовложения были осуществлены для создания учебно-практических центров по подготовке трактористов-машинистов, на каждый из которых выделялось 19 млн грн. Всего на первом этапе предоставлено 50 млн грн на создание учебно-практических центров по этим профессиям. К концу 2016 Кабмин выделил еще 50 млн грн".

Положительный момент — то, что профессионально-техническое образование сегодня на слуху. Вопрос реформирования обсуждается в Раде, в Кабмине, в соцсетях. Из практических шагов заслуживает внимания создание профессионально-практических центров на базе ПТУ за счет государственных средств, а в дальнейшем — за счет региональных денег и инвестиций. Если в каждой области будет хотя бы 4 региональных центра по профессиям, актуальным в этом регионе, — это будет значительный прорыв в профессионально-техническом образовании, уверены эксперты.

ПРЕСТИЖНОСТЬ ПТО. Еще один важный вопрос — популяризация профессионально-технического образования. Сейчас налицо дисбаланс: количество выпускников вузов к выпускникам ПТУ составляет 4:1, хотя по европейским стандартам должно быть наоборот. Из-за этого неэффективно используются государственные средства, так как значительное количество выпускников вузов не могут трудоустроиться, после чего переквалифицируются либо получают профессиональное образование. Также многих от ПТУ уводит низкий балл ВНО (101) и стипендия: в ПТУ она составляет 415 грн, в техникумах (колледжах) — 830 грн, а в вузах она почти втрое больше (правда, теперь, когда многие жалуются на непонятные критерии ее получения, может сложиться другая ситуация).

Острым вопросом является социальная защита учащихся ПТУ: напомним, с 1.01.2015 года не финансируется (отсутствует) питание в так называемых чернобыльских зонах 4 категории, практически отсутствует льготный проезд в транспорте и прочее. А ведь производство и сфера обслуживания значительно расширяются. Соответственно, потребность в рабочих квалифицированных кадрах резко возрастает: сегодня заказ (по всем регионам) в Украине составляет 113 тыс. человек.