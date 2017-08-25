Как достичь успеха в швейном деле: советы мастеров и дизайнеров

К хорошим мастерам по пошиву одежды всегда стоят очереди клиентов, а слава их разносится далеко. Такие специалисты нередко либо сами основывают ателье-салоны, либо соглашаются на выгодное приглашение поработать в крупных компаниях, а некоторые доходят и до международного уровня.

Конечно, достичь таких высот получается не у всех: многим так и приходится сидеть днями за машинкой без особого спроса со стороны клиентов и денежной "отдачи". "Сегодня" спросила экспертов, как людям, работающим на этом поприще, достичь вершины мастерства. В своем мнении эксперты единодушны: в швеи нельзя идти от безысходности. Нужно любить шить и иметь дизайнерское мышление, обязательно следить за модой и трендами, браться за любую работу — и не бояться рассказывать о том, что умеешь делать хорошо.

ЖЕЛАНИЕ ШИТЬ И ПРАКТИКА

Специалисты утверждают, что швеей не стать без освоения азов профессии: типов швов, строчек и т. д. При этом однозначного совета, куда идти учиться, нет: "Это могут быть как частные краткосрочные/долгосрочные курсы, так и ПТУ/лицей и т. д. Вузом себя озадачивать необязательно — диплом в швейном деле никому не нужен, намного важнее иметь качественные знания, желание шить и практику, — говорит киевский карьерный консультант Ульяна Ходоровская. — Поэтому, готовясь к поступлению куда бы то ни было, сначала узнайте, насколько хорошие мастера будут вас обучать: читайте отзывы о преподавателях спецпредметов, узнайте о выпускниках этого учебного заведения".

Работодатели с этим соглашаются и от себя добавляют: практику нужно начать как можно раньше. Если на первых порах приходит понимание, что работа не нравится, лучше не тратить время. "Но совсем не учиться можно только, если вы собираетесь занять какую-то узкую нишу, и именно в данном вопросе вы ас: специализироваться на термобелье, пододеяльниках, пошиву бабочек и галстуков и т. п.", — объясняет карьерный консультант.

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КРЕАТИВ ИЛИ КОНСЕРВАТИВ

К инициативе и креативу, наличие которых у людей сейчас принято хвалить, в швейном мастерстве отношение двоякое. С одной стороны — фантазия, безусловно, приветствуется. Но если человек работает не в частной практике, это может и не пригодиться.

"Мастер должен уметь работать со сложными материалами, лекалами и т.д., иметь усидчивость. Это тоже мастерство высокого уровня — каждый раз выдавать готовую качественную вещь. Сотруднику важно изо дня в день уметь получать удовольствие от своей работы — например, идеального шва", — объясняет директор фабрики по пошиву мужских костюмов из Харькова Виталий Чистяков.

НЕТ "ПОТОЛКА". Специалисты швейного дела уверяют: пика мастерства в данной сфере нет, каждый выбирает свой максимум сам. "Не каждая швея мечтает стать дизайнером одежды или открыть ателье. Кто-то специализируется только на пошиве одежды, и у него нет отбоя от клиентов. А другим важно дойти до управленческой деятельности", — считает мастер по пошиву бабочек Ульяна Бахмут.

МОНЕТИЗАЦИЯ И ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

Состоявшиеся швеи, дизайнеры, владельцы ателье и эксперты порталов по трудоустройству советуют новичкам освоить еще несколько важных новшеств, о которых еще пару лет назад никто не говорил. "У нас нет внутренней привычки хвалить себя, поэтому много специалистов не уверены в себе, — говорит Ульяна Ходоровская. — Сегодня важно честно и грамотно презентовать себя и отвечать на вопрос, что я делаю отлично, какие потребности клиента могу закрыть. Дежурной фразы-ответа не существует — в каждом случае ответ индивидуален, его нужно продумать и не единожды отрепетировать".

Те, кто работает швеями уже не первый год, говорят, что самореклама очень важна. "Хорошо, если вы можете гордо ответить "сам(а) пошил(ла)", когда спросят, где вы купили такую хорошую вещь. А еще я бы советовала вести портфолио работ, которыми можно гордиться, и популяризировать себя в соцсетях. Это дат вам шанс зарабатывать больше швей, которые работают по старинке", — советует мастер по пошиву одежды Маргарита Суворова.

Андре Тан. Советует написать путь к успеху в виде бизнес-плана

ДОХОД. Чтобы получать высокий доход, нужно не просто любить свое дело, но и постоянно искать пути, который позволят развиваться. Украинский модельер Андре Тан советует начинающим специалистам хвататься за любую возможность, способную подарить новичку опыт.

"Пускай даже предлагают небольшие деньги — нужно соглашаться и работать. И даже на "невыгодном" месте стараться так, будто вам заплатят миллионы. Вы покажете, что трудолюбивы, не только своему первому начальнику, который увидит ваше рвение, но и сами увидите, на что способны", — говорит Андре Тан. — Я бы не добился ничего если бы не работал всю сознательную жизнь, не покладая рук. Я и сейчас не могу остановится: ставлю новые цели, воплощаю в жизнь новые идеи".

Модельер дал еще один совет новичкам относительно "лестницы успеха": "После того, как вы определились с тем, что хотите получить в результате — найдите время, сосредоточьтесь и составьте свой бизнес-план — где четко пропишите шаги, ведущие вас к цели".