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Как проводить время в интернете с пользой: ТОП-5 образовательных YouTube-каналов http://www.segodnya.ua/img/article/7886/40_main.1484569996.png http://www.segodnya.ua/img/article/7886/40_tn.1484569996.png Образование Не все ресурсы из подборки имеют российские субтитры, но это также может стать отличной тренировкой вашего английского языка

Как проводить время в интернете с пользой: ТОП-5 образовательных YouTube-каналов

Сегодня, 14:30

Не все ресурсы из подборки имеют российские субтитры, но это также может стать отличной тренировкой вашего английского языка

Интернет-ресурсы необходимо использовать с пользой. Кадр из видео
Интернет-ресурсы необходимо использовать с пользой. Кадр из видео

Взрослые и дети все больше времени проводят в интернете, посвящая ему не только рабочее, но и все свободное время.

Но далеко не всегда это время проходит с пользой. В частности, это касается различных соцсетей, которые поглощают все внимание.

Достаточно научиться себя контролировать и выбирать интернет-ресурсы не только для развлечения, но и с образовательной целью.

Сайт Сегодня.ua собрал ТОП-5 полезных YouTube-каналов, которые нескучно рассказывают об интересных событиях в жизни.

К слову, не все ресурсы из подборки имеют российские субтитры, но это также может стать отличной тренировкой вашего английского языка.

Numberphile

Портал очень понравится тем, кто любит математику и все, что с ней связано. Блогер Брэди Харана рассказывает, как научится использовать цифры в повседневной жизни: например, как проверить результаты выборов или как высчитать число Пи при помощи пирога.

The Metropolitan Museum of Art

Любителям моды, красивых нарядов, дизайна и всему, что с этим связано, обязательно нужно побывать на YouTube-канале знаменитого музея.

Не нарядами едиными. На канале вы найдете много различной информации о новых выставках и приобщится к прекрасном, увидев предметы декоративно-прикладного искусства с богатой историей, послушать лекции и интервью с искусствоведами, художниками и многое другое.

Stuff Mom Never Told You

Блогер Кристен Конгер рассказывает интересные вещи из социальной сферы, но делает это интересно и не пресно. На ее канале можно увидеть немного профеминистские видеоролики, темы которых касаются актуальных проблем современного общества: роль женщины в трудовой сфере, аборты, каблуки и одежда.

Mental Floss

Коротко обо всем. Так можно охарактеризовать этот YouTube-канал. Кроме того, видеоблог можно назвать своеобразной онлайн-энциклопедией.

Здесь вы найдете ответ на вопрос, почему люди закрывают глаза, когда чихают или о том, вызывает ли облысение, если носить головные уборы.

DeepSkyVideos

Тема космоса актуальна всегда. Ее поклонникам видеоканал об исследовании космических объектов точно придется по вкусу. 

Тем временем 28-летняя украинка сделала сенсационное открытие, которое может спасти человечество от рака.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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