Мир Диккенса: лучшие экранизации для взрослых и детей

Чарльз Диккенс – пожалуй, один из самых известных англоязычных писателей-романистов. В его творчестве сочетаются реализм, знаменитый английский юмор и сказочное начало. В мировом кинематографе произведения Диккента экранизировались более 300 раз. Ко дню рождения великого английского писателя сайт Segodnya.ua сделал подборку самых интересных фильмов, сериалов и даже мультиков по мотивам произведений Диккенса



Оливер Твист (2005)

Произведение: "Приключения Оливера Твиста"

В этой экранизации сошелся блистательный роман Диккенса и любимая тема попадания героя в незнакомом и враждебном мире режиссера Романа Полански. Он взялся за работу над фильмом для своих детей (они даже появились в эпизодических ролях), но картина все равно вышла не по-детски мрачной. Полански избавился от нескольких героев, выбросил одну из сюжетных линий и во многом изменил смысл романа, при этом сохранив главный посыл произведения. Как и Диккенс, режиссер уверен: в каждом человеке, независимо от его происхождения, есть ростки добра и сострадания, которые могут взойти даже на самом неблагоприятном грунте.

Новая рождественская сказка (1988)

Произведение: "Рождественская песнь в прозе"

Осовременненная экранизация одного из самых известных произведений с Биллом Мюрреем в главной роли. Вместо ростовщика Эбенезера Скруджа – абсолютно черствый и самодовольный телемагнат Фрэнк Кросс, которого не интересует ничего, кроме собственных денег. Ради шанса, приведшего его на вершину успеха, когда-то он порвал с любовью всей своей жизни. Ненавидящий Рождество, он портит его и всем окружающим – и перевоспитанием заносчивого богача займутся веселый таксист из ада, фея-садистка и посланник из будущего с черепом вместо лица.

Большие надежды (мини-сериал, 2011)

Произведение: "Большие надежды"

Трехсерийная экранизация телеканала ВВС – одна из самых близких к произведению. Крушение юношеских надежд на примере двух персонажей: Пипа, который, пережив моральную деградацию, сохранил светлые идеалы, и мисс Хэвишем, которая, будучи брошенной у алтаря, стала одинокой и озлобленной, увязнув во мраке прошлого. Кстати, с ролью мисс Хэвишем блестяще справилась Джиллиан Андерсон (наиболее известная по роли Даны Скалли из "Секретных материалов"). А умело воссозданная атмосфера викторианской Англии, потрясающие декорации и костюмы были отмечены престижными премиями BAFTA и "Эмми".

Кстати, если вы являетесь поклонником "Больших надежд", обязательно посмотрите одноименную "оскароносную" экранизацию Дэвида Лина 1946-го года, которая даже была включена в пятерку лучших фильмов британского кинематографа.

Холодный дом (мини-сериал, 2005)

Произведение: "Холодный дом"

Экранизация британского телеканала ВВС в 15-ти сериях с Джиллиан Андерсон и Чарльзом Дэнсом в главных ролях. Как всегда, смесь детектива, мистики тайны и энциклопедии жизни Англии 19-го века. Здесь есть и странные чудаки, и злодеи с хищным прищуром холодных глаз, и потерянные дети, и возвышенная юношеская любовь, и настоящая дружба – все то, что присуще Чарльзу Диккенсу. Отлично подобранный актерский состав, оформление костюмов и декораций, музыка, создающая напряженную атмосферу, дополняют известную историю, пробирают зрителя и заставляют его сопереживать героям.

Крошка Доррит (мини-сериал, 2008)

Произведение: "Крошка Доррит"

И снова экранизация телеканала ВВС – на этот раз из 14-ти серий, главная роль в которой досталась Клэр Фой. Мир Викторианской Англии с его неприглядными уголками Фулхема и роскошными домами Лондона – и увлекательная история Эми Доррит, дочери тщеславного банкрота, два десятка лет проведшего в долговой тюрьме. И конечно, любовь кроткой и невзрачной Эми и удивительно доброго и толерантного Артура Клэннема. В целом все это представляет собой захватывающую историю, наполненную юмором, болью, счастьем и грустью, в которой переплетаются судьбы различных людей, каждый из которых в итоге получит именно то, что заслуживает.

Диккенсовщина (сериал, 2015-2016)

Произведения: "Рождественская песнь в прозе", "Холодный дом", "Большие надежды", "Лавка древностей", "Приключения Оливера Твиста", "Наш общий друг", "Барнаби Радж", "Мартин Чезлвит", "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Тяжелые времена", "Домби и сын", "Тайна Эдвина Друда".

"Диккенсовщина" (он же "Диккенсиана", "Эпоха Диккенса, "Из-под пера Диккенса", "Мир Диккенса") – британский историко-драматический телесериал производства телеканала ВВС, в котором переплелись судьбы множества героев различных произведений Диккенса. Действие происходит в Лондоне ХІХ века в канун Рождества. В сериале сразу несколько сюжетных линий. Здесь и инспектор Бакет, расследующий убийство ростовщика мистера Марли, и Артур Хэвишем, жаждущий получить свою долю отцовского наследства, и честная и порядочная семья Кратчетов, и единственный друг сироты Оливера Твиста Нэнси, вынужденная зарабатывать встречами с состоятельными мужчинами. Отличные декорации и костюмы, хорошо подобранные не самые известные и не успевшие примелькаться актеры и всего 20 серий по 30 минут также идут в плюс этому сериалу.

Рождественская история (мультфильм, 2009)

Произведение: "Рождественская песнь в прозе"

В трехмерной экранизации поучительной истории о старом скупердяе Эбенезере Скрудже режиссера Роберта Земекиса и студии Disney Джим Керри исполняет сразу несколько ролей, включая главную. Кроме Керри, в мультфильме появляются также блистательные Гарри Олдман и Колин Ферт. Но дело все же, конечно, в истории – одной из самых известных и экранизируемых из творчества Диккенса. Это добрая притча для детей со здравой долей морализаторства – но только ли для детей?

Оливер и компания (мультфильм, 1988)

Произведение: "Приключения Оливера Твиста"

В этой рисованной экранизации для детей главные герои попали на улицы современного Нью-Йорка. Оливер – котенок, которого никто не купил. Его лучший друг – помесь дворняги и фокстерьера Доджер, большой специалист в краже сосисок (кстати, его озвучил всемирно известный певец Билли Джоэл). Фейгин – бомж, задолжавший мафиози, в жилище которого нашли приют главные герои. И для того, чтобы помочь своему хозяину, стая самых разношерстных и разнохарактерных собак (среди которых – не очень сообразительный датский дог Эйнштейн, чихуахуа Тито и ценитель балета бульдог с британским акцентом Фрэнсис) пускается в настоящие приключения.