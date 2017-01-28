Почему при поступлении в вуз лучше подписаться на все его страницы в соцсетях

Учащаяся молодежь сегодня почти в обязательном порядке, помимо групп по интересам в соцсетях, состоит еще и в сообществах своего учебного заведения, общежития или даже отдельно взятой группы в вузе/ПТУ и т. д. Мы узнали, какой прок администратору сообщества от такой бесплатной деятельности, есть ли смысл другим состоять в этих группах и что полезного для учебы и досуга можно почерпнуть. Ведущие объединений утверждают, что они в хороших отношениях с профкомами и многими преподавателями, заботятся о том, чтобы больше людей могли пользоваться полагающимися благами, и стараются публиковать "разведданные". А участники группы довольны, что могут договориться о совместном конспекте и дистанционно прояснить неусвоенные моменты по учебе или организовать досуг.

АДМИН: ВРЕМЕННО, НО С ПОЛЬЗОЙ

Администратор группы учебного заведения в какой бы то ни было соцсети — дело почетное и может помочь в трудную минуту. "Основная цель — донести до тех, кто состоит в группе, новости по учебе, делать коллектив более сплоченным и развлекать людей, — рассказывает Виктория Божченко, которая администрировала одну из популярных групп студентов КПИ несколько лет. Она уже окончила вуз, но деятельностью своей гордится. — Все это на добровольных началах и без какого-либо вознаграждения. Хотя "плюшки" есть: каждый админ, как ни крути, преследует какую-то свою цель. Кто-то хочет быть в курсе путевок и поездок, кто-то — стать быть ближе к преподавателям или, как я, — попробовать себя в роли такого себе лидера, который может собрать и организовать людей. Я считаю, что такая деятельность мне помогла, так как моя подработка — небольшая компания по туристическим маршрутам, а я уже в курсе, как подать информацию".

Администраторы первыми узнают новости и должны быть лидерами.

Есть администраторы, которые концентрируются на том, чтобы организовать досуг и взаимопомощь. Касательно последнего удачный опыт был у Олега Войта, который вел группу студентов КНУ им. Т. Шевченко. "После того как дома произошел пожар, я сбросил в свою группу просьбу о помощи, — говорит Олег. — Был удивлен, что отозвалось много людей, и они реально помогли моей семье. После этого я еще несколько раз проводил сборы для нуждающихся студентов. Тоже удачно. Но вот когда сделал группу своего небольшого благотворительного фонда уже по окончании университета, дело почему-то не пошло. Подозреваю, в вузе многие меня знали и доверяли. А тут я собрал людей, которые вроде и видели, что дело — доброе, но так как я не со всеми знаком лично, помогали сдержанно".

В ГРУППАХ ОБЩЕЖИТИЙ ГОВОРЯТ О "ДОМЕ" И БЫТЕ

Те, кто живут в общежитиях от учебного заведения, тоже стараются "вариться" в общем котле своего временного дома. Пользы выделили две: в таких сообществах знают о быте и предупреждают об опасностях. "Конечно же, больше всего информации о засорившемся туалете или о том, когда отключат/заработает душ, — рассказывает студентка КПИ им. Сикорского Елена Петрова. — Это информация "проходная", а вот о забытых/утерянных/найденных вещах узнать полезно". А еще студенты рассказали, что в таких группах бывают сведения, которые помогают найти воров и даже позаботиться о собственной безопасности. "Несколько лет назад я прочитала в группе общежития, что возле корпуса на студентку напали и сорвали серьги, а также видела информацию-предупреждение о ворах для тех, кто живет на первом этаже, и маньяке, который якобы орудовал в местности общежитие-университет-ближайшие остановки. Может, это были пустые запугивания, но я и некоторые мои друзья и одногруппники после публикации были внимательнее, не ходили поодиночке и не надевали слишком дорогие украшения", — рассказала студентка этого вуза Ольга Д. Также учащиеся рассказывают о том, что в группе общежития в соцсети даже можно "добыть" еды, когда сбережения на исходе, и узнать, где в городе можно "бюджетно" пообедать.

В группе. Обсуждают быт, добиваются горячей воды и ремонта.

ЛЮБЯТ ЛАЙФХАКИ И БЫТЬ В КУРСЕ

Те, кто состоит в сообществах учащейся молодежи, выделили несколько плюсов такого членства. "Во-первых, ты всегда в курсе событий, и если не опубликует админ, то что-то разведает и выдаст кто-то из участников, — говорит студентка НАУ Ольга Дорохова, которая хвалит группы "Подслушано в ..." (есть во многих вузах). Во-вторых, в сообществе можно договориться об общем конспекте группы или даже нескольких групп (например, в Google Docs). Смысл в том, что можно печатать всем поочередно, всем вносить коррективы, делать пометки, если какой-то момент непонятен, и сразу же получить ответ от того, кто понял лучше. Мы договариваемся, кто и что печатает, а потом, со всеми пометками, распечатываем и учим. Не для "преподавательских ушей", но так экономим время и умудряемся сделать еще много работы не по "паре". Получит экземпляр лекции и прогульщик, и пропустивший по уважительной причине". Еще многие отмечают пользу группы в том, что можно дистанционно договориться об ответах на семинарах.

"Поднимаем руки так, как договорились с вечера, чтобы не было неожиданности и борьбы за баллы", — добавила студентка Академии строительства и архитектуры Мария.