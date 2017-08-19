Школа меняет формат: танцы без физкультуры и каникулы без домашних заданий

Со следующего учебного года на новые стандарты перейдут все школы Украины

Танцы вместо физкультуры и каникулы без домашних заданий. С нового учебного года – сотня украинских школ переходит на новые стандарты. Пока это эксперимент. Прежде всего, его испытают на первоклашках. Чего ждать малышам и их родителям?

Украинский язык, математика, английский и физкультура – эти предметы первоклассникам будут преподавать, как и прежде. Все остальные уроки с первого сентября кардинально изменят формат. Будет больше общения с детьми.

Учебный год разобьют на 36 недель, в течение которых по разным предметам будут изучать определенную тему.

Физкультуру у первоклассников – частично заменят на уроки танцев. Хореографам обещают полставки и выпускники училищ культуры охотно соглашаются.

Еще одно нововведение: на выходные, каникулы и праздничные дни учеников начальных классов освободят от домашних заданий. А в будни – школьник будет их сам выбирать.



В эксперименте участвуют сто школ. А со следующего учебного года на новые стандарты перейдут все.

Напомним, в оккупированном Луганске мальчикам запретили учиться вместе с девочками.