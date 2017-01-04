Стипендии 2017: кто и сколько получит

Кабинет министров Украины определил размеры стипендий студентам высших учебных заведений и перечень 20 специальностей, студенты которых имеют право на получение повышенных стипендий.



Согласно постановлению №1047 от 28 декабря 2016 года, размер минимальной академической стипендии для учащихся профессионально-технических учебных заведений составляет 415 грн в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 830 грн в месяц, для студентов по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере – 1056 грн в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 1 100 грн в месяц и для студентов. Размер социальной стипендии для учащихся ПТУ составляет 1000 грн в месяц; студентов вузов и научных учреждений – 2000 грн в месяц. Размер академической стипендии президента Украины для учащихся ПТУ составляет 1200 грн в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 1800 грн в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 2300 грн в месяц. Размер именных и академических стипендий, учрежденных Кабмином для учащихся ПТУ, составляет 1000 грн в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 1600 грн в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 2100 грн в месяц.



Размер стипендии президента участникам и призерам международных ученических олимпиад по базовым учебным предметам составляет: участникам – 2200 грн в месяц; призерам – 2500 грн в месяц. Размер стипендии президента для победителей всеукраинских ученических олимпиад по базовым учебным предметам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников – членов Малой академии наук составляет 2200 грн в месяц, а правительственной стипендии победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе – 2000 грн в месяц.



Повышенные стипендии в размере 1400 грн в месяц выплачиваются студентам вузов, которые обучаются на специальностях: среднее образование (математика, биология, физика, химия, информатика); специальное образование; биология; науки о Земле; физика и астрономия; прикладная физика и наноматериалы; математика; прикладная механика; материаловедение; отраслевое машиностроение; авиационная и ракетно-космическая техника. А также по специальностям: судостроение; металлургия; электроэнергетика, электротехника и электромеханика; энергетическое машиностроение; атомная энергетика; теплоэнергетика; гидроэнергетика; горное дело; нефтегазовая инженерия и технологии.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты стипендий студентам, которым предусмотрена возможность получения академической стипендии 40-45% студентов высших учебных заведений.