Строгое воспитание приводит к проблемам в учебе – исследование

Сегодня, 15:41

Исследователи собирали информацию об их общении детей со сверстниками, склонности к преступности, сексуальном поведении, успехах в учебе

Подростки, чьи нужды не удовлетворяются близкими людьми, ищут подтверждения своей значимости у других. Фото: AFP
Подростки, чьи нужды не удовлетворяются близкими людьми, ищут подтверждения своей значимости у других. Фото: AFP

Детям очень строгих родителей обучение в школе дается хуже. Об этом сообщили исследователи из Питтсбургского университета, которые изучили прямые и косвенные последствия строгого воспитания в формировании поведения ребенка.

Результаты своей работы они опубликовали в журнале Child Development.

В начале исследования количество участников составляло 1482 человека, за которыми ученые наблюдали в течение девяти лет – с седьмого класса. К концу их осталось 1060 человек.

Все участники исследование были разной расы, из разных социальных групп, из разных городов. Они сообщали о проявлении их родителями вербальной или физической агрессии, также исследователи собирали информацию об их общении со сверстниками, склонности к преступности, сексуальном поведении, успехах в учебе.

Участники, чьи родители воспитывали их в строгости, были более склонны к девятому классу подчиняться авторитету сверстников, проявлять рискованное поведение, рано начинать половую жизнь. Все это приводило к низкой успеваемости и повышало возможность быть исключенным из школы или колледжа.

Как объясняют авторы исследования, это происходит потому, что подростки, чьи нужды не удовлетворяются самыми близкими людьми, начинают искать подтверждения своей значимости у ровесников. И это не всегда приводит к положительным результатам.
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Источник:

gazeta.ru

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