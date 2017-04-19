В украинском университете будут изучать искусственный интеллект

Сегодня, 14:49

Обучение будет комбинированным, первые выпускники курса покинут стены вуза уже через четыре года

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг

В Национальном университете "Львовская политехника" с нового учебного года запускается инновационная учебная программа "Системы искусственного интеллекта". Инициатором запуска курса по искусственному интеллекту выступил Львовский кластер, сообщает "Платформа".

Обучение по новой программе будет комбинированным: традиционные академические часы в сочетании с интерактивной практикой. В частности, студенты будут знакомиться с лекциями ведущих ученых и профессоров иностранных университетов. Новая программа рассчитана на сотню студентов, преподавать ее будут на украинском и английском языках.

Учебный план для программы "Искусственный интеллект" разработала рабочая группа из 40-ка человек, в состав которой вошли эксперты львовских IT-компаний и преподаватели политехники. "Обучение на программе будет более академическим, математическим, но, конечно, будет сочетаться с практическими занятиями. Искусственный интеллект изучают уже во всех ведущих университетах мира. Сейчас это направление науки активно применяется в промышленности",- говорит инициатор проекта, профессор кафедры информационных систем и сетей Львовской политехники Наталья Шаховская.

Первые выпускники этой программы покинут стены Львовской политехники уже через четыре года. "Сейчас идеальные условия, чтобы создать такую программу в Украине. Есть большой спрос на знатоков искусственного интеллекта – это будет наиболее востребованное направление в ближайшие годы", – считает преподаватель Львовской политехники и руководитель образовательного направления IT Кластера Зиновий Верес
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