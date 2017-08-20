Основные тренды современной сервировки столов: винтаж и эклектика

Красоту и уют можно создать практически в любом доме — и в комнате гостинки без ремонта, и на видавшей виды кухне хрущевки. Нужную атмосферу отлично создают детали: декор на окнах, уютные подушечки на стульях или красиво сервированный стол. Тем более что сегодня в моду возвращается винтаж — стиль, который предполагает не идеально новые вещи, а подобранные с душой предметы из бабушкиного прошлого, которые удачно сочетаются с современными элементами декора или отделки.

Также в тренде — эклектика: сочетание различных стилей, декоров и посуды. Так, многие фуд-декораторы предлагают в качестве тарелок использовать обыкновенные дощечки или даже древесные спилы. Впрочем, эти изыски хороши для определенных случаев, а в повседневной жизни привычнее использовать более практичную посуду. Но необязательно ее сочетать между собой сервизами или материалами: стеклянные стаканы можно соединить с глиняной тарелкой. Об особенностях столовой сервировки сезона-2017 нам рассказали дизайнер-декоратор Катерина Санина и дизайнер интерьера Ирина Болгар из Киева.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ СЕРВИРОВКИ

Хотите вы удивить гостей модным столом или очаровать домочадцев красивым столом, достаточно придерживаться нескольких простых правил. Так, в любой сервировке должен быть принцип единообразия. Выбрав эклектичность в подаче, следуйте ей во всем: разные тарелки, приборы, декор, раннер. Можно мешать стили приборов, но не цвета и материалы. Цветовая гамма должна быть однородной: голубой с белым, красный с белым, черный с красным и т. д.

Не используйтесь много разных цветов и оттенков — это создаст хаос. В качестве базового идеален белый: например, белые тарелки для основного блюда или белый раннер и салфетки под тарелки. Старайтесь подбирать сочетаемые материалы: керамика хороша со стеклом, а металл — с пластиком.

Начинайте сервировать с тарелок под основное блюдо, и под них подбирайте все приборы. Так, утка в керамической грубой утятнице предполагает грубые тарелки, под которые подойдут массивные стаканы.

Вспомогательная посуда создает акценты, придает "характер" столу. Не брезгуйте графинами: в них можно перелить компот или вино. Интересные по форме бутылки, наполненные водой, придадут шарм летнему столу, а глиняный кувшин идеален для осеннего застолья. Плетеная хлебная корзинка на столе либо деревянная дощечка с нарезанным кубиками сыром — деталь, которую запомнят гости.

ТАРЕЛКИ: разнообразие оттенков и форм

Однородные сервизы с одинаковым рисунком остались в прошлом, сегодня в моде полное разнообразие. Тарелки могут быть разными по цвету и форме, из разных сервизов. Главное, чтобы они были достаточно большими: блюдца уступают место тарелкам салатных размеров. Старайтесь соблюдать принцип парности: на столе должны быть две одинаковые тарелки. Будь то несколько разных пар для основного блюда, либо одинаковые по размеру, но разные по цветам для салатов, десертов и т. д. В моде грубая разноцветная керамика, либо простое стекло середины прошлого века.

ТЕКСТИЛЬ: раннер вместо скатерти

Наглаженные, одноцветные, ниспадающие красивыми складками скатерти не в моде. Стол должен быть открытым, особенно если у него красивая столешница. Место скатерти заняли раннеры — длинные узкие полоски ткани, которые можно укладывать как вдоль стола, так и поперек парно, чтобы одного раннера хватило на два места за столом. Раннеры могут быть дополнены салфеткам, либо можно просто положить салфетки-подставки под тарелки — плетеные из лозы, льняные или тонкие кружевные под каждой.

БОКАЛЫ: цветное стекло и массивность

Тонкий хрусталь на длинных ножках и изящные фужеры оставьте в шкафу — даже не на виду. Сегодня им на смену пришли массивные крупные рифленые бокалы или стаканы из толстого цветного стекла. Роль играет форма бокала — они должны напоминать средневековую посуду для вина. На толстой массивной ножке или простые по форме стаканы — чем больше по размеру, тем лучше. Такие бокалы подойдут как для вина, так и для компота или виски со льдом. На столе они могут быть разных цветов, но обязательно парными: два зеленых, два синих и т. д.

ДЕКОР: свечи, ракушки, шишки и цветы

Украшения на столе играют не меньшую роль, чем посуда или правильное расположение предметов. Декор может быть сезонным: осенью — тыквы, шишки, овощи; весной — первые цветы. Или тематическим: несколько небрежно разложенных ракушек на столе напомнят о море, а обмотанные простой бечевкой баночки, поставленные на маленькие древесные спилы, — о выходных в лесу. Универсальный декор — разные по размеру и форме свечи или небольшие букеты цветов. А вот от искусственных цветов или дешевых ярких пластиковых приспособлений откажитесь — это дурной тон: если муляжи фруктов и овощей, то только дорогие.

ГДЕ ПОКУПАТЬ: "БЛОШКА" И ЛАВКИ

Винтажную посуду лучше всего покупать на блошиных рынках. Поскольку в моде максимальное разнообразие, достаточно купить несколько тарелок разных эпох и стран. Впрочем, можно найти посуду и в небольших сувенирных лавках во время путешествий или маленьких невзрачных провинциальных магазинчиках. Ценителям современости лучше отправиться в посудные лавки и бутики декора. Как правило, коллекции в них обновляются раз в сезон, и посуду из прошлых коллекций можно купить со скидкой в 50—70%. Интересно, что спустя год есть вероятность встретить ту же посуду, но которая продается как новая: купив тарелки, вы второй раз за ними не придете, и этим пользуются маркетологи. Недорого посуду покупать и через интернет, из остатков.