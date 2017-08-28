Рискованные покупки: украинцев массово обманывают в интернет-"барахолках"

Популярная на сегодняшний день интернет-торговля не гарантирует, что покупатель получит товар надлежащего качества. Также сомнительно, что неподходящую покупку обменяют. Журналисты "Сегодня" разбирались, как не купить "кота в мешке".

Анна Сергиенко показывает платье, которое купила через социальную сеть. Цвет товара должен был быть бирюзовым, а оказался салатовым. К тому же качество платья оставляет желать лучшего – обещали другой материал. Отличается даже фасон. Но после 100%-ной оплаты продавцы отказались выходить на связь.

"Когда я уже начала звонить, то не брали трубку. Испугались плохих отзывов в соцсети, поэтому вообще удалились оттуда", – рассказывает Ання.

В Союзе потребителей предупреждают – торговля на так называемых "барахолках" в соцсетях никак не регулируется законом, потому и продавцов ни к чему не обязывает. "Есть огромнейшая вероятность обмана, если вы покупаете технику или одежду – если вы деньги высылаете навперед продавцу", – отмечает исполнительный директор Союза Максим Несмеянов.

В то же время в больших интернет-магазинах покупку можно вернуть или обменять в течение 14 дней. Но принимают далеко не все.

"Исключение составляют товары, например, со следами носки, когда видно, что товар уже находился в использовании, клиент его поносил и откровенно видно следы от ношения. В таком случае мы можем отказать в принятии товара", – рассказывает директор по обслуживанию клиентов в интернет-магазине одежды Наталья Назарчук.

Олесь Гарджук тоже столкнулся с проблемами. Он заказал в интернете мобильный телефон, за который отдал 6,5 тысяч гривен. Через неделю оказалось, что вещь бракованная. "Кнопка, которой блокирешь телефон, оказалась просто очень мягкой. Когда я разговаривал по телефону, постоянно его выключал. Было и много других багов – сенсор плохо работал и камера не всегда включалась", – рассказывает Олесь.

Но деньги Гарджук все же вернул – негативный отзыв на сайте магазина разжег скандал. Опасаясь за репутацию, деньги вернул лично хозяин.