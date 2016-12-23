Три вкусные суперидеи новогоднего декора

Лучшие новогодние украшения для дома и на ёлку – игрушки hand made. А если за праздники их можно ещё и съесть, то это просто замечательно! Делимся оригинальными вкусными лайфхаками в стиле айсинг.

Что такое айсинг? Это техника рисования сахарно-белковой массой, приготовленной из свежего яичного белка, просеянной сахарной пудры и лимонного сока.

1. Снежинки

Заранее подготовьте рисунок снежинок. Нарисуйте, если умеете, или найдите в Интернете и просто распечатайте. Накройте свои изображения пищевой пленкой и смажьте их небольшим количеством оливкового масла. Получился трафарет. Используя кондитерский мешок, просто повторите контуры рисунков и оставьте подсыхать при комнатной температуре. В итоге у вас получатся твердые снежинки, которыми запросто можно украсить дом и повесить на елку.

2. Шарики

Надуйте воздушные шарики до желаемого размера и завяжите достаточно длинной ниткой, чтобы потом было удобно их подвешивать для сушки. Возьмите шарик и смажьте его небольшим количеством оливкового масла. Держа за завязанный кончик и слегка прокручивая, нанесите на шарик рисунок, используя кондитерский шприц. Дайте шарику подсохнуть, оставив его в подвешенном состоянии на сутки. Когда айсинг полностью высохнет, возьмите получившееся украшение в руки и, при помощи ножниц аккуратно выньте из него воздушный шарик.

3. Игрушки на любой вкус

Круглое печенье "Мария" и прямоугольное Petit Beurre от Yarych. Это прекрасная основа для самых разнообразных идей и сюжетов. Рисуйте всё, что угодно: от Дедов Морозов до снежинок, зайчиков или любимых сказочных героев. "Petit Beurre с какао" — замечательный контрастный фон для белого айсинга. Ну а если белого цвета недостаточно, используйте пищевой краситель, и сделайте свои игрушки цветными.

Вовлекайте близких и детей в процесс украшения дома, делитесь позитивными эмоциями, наполняйтесь духом этого яркого и веселого праздника. Позвольте себе насладиться предпраздничной атмосферой, и она зарядит вас позитивной энергетикой на весь будущий год.

Будь счастливы и здоровы в Новом 2017 году!