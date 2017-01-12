Удивить свою печень: как выбрать хорошую минеральную воду и сладкую газировку

Зимние праздники помимо шампанского и оливье не обходятся без газировки, бутылки которой в каждом доме не иссякают до конца января. Продажи воды на новогодние выходные, по словам владельца небольшого магазина в спальном районе столицы Владимира Войтковского, сравнимы с первым месяцем жары. А поскольку праздники еще не закончились, "Сегодня" выяснила, как правильно выбрать минеральную и сладкую газировку. О том, на что обращать внимание при выборе напитков, нам рассказал технолог пищевого производства Елена Свирло и врач-гастроэнтеролог Ольга Васильцова.

ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОЙ "ВЛАГИ"

После праздников хочется "поправить" здоровье с помощью минералки. Но выбирать ее нужно аккуратно, чтобы не сделать хуже и без того измученному организму. Помните: минеральная вода бывает столовая, а бывает лечебная. В столовой содержание минералов до 1 грамма на литр, такая вода не нагружает организм, и пить ее можно в неограниченных количествах. А в лечебной и лечебно-столовой воде минералов больше, чем 1 грамм на литр. Такой, буквально "живой" воды, лучше пить не более 1 литра в сутки. Еще одно правило: столовую воду можно покупать в магазине, а вот лечебную — лучше в аптеке. Свои полезные свойства "живая" вода сохраняет только в стекле, в пластике она перестает быть полезной буквально через 2 недели. В стекле срок годности — 2 года.

Выбирая воду, изучите этикетку: обязательно на ней должны стоять указания к применению (для каких заболеваний рекомендована), номер, название и адрес скважины, дата розлива и реквизиты производителя. Если в воде есть осадок (он возможен только у сильно минерализированных вод), об этом указано на этикетке. На лечебных и лечебно-столовых водах нельзя готовить: их можно только пить.

ЖИДКОСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ: РОВНОГО ЦВЕТА И С НАДЕЖНОЙ ЭТИКЕТКОЙ

Покупать воду лучше при достаточном освещении, потому что нужно обязательно обратить внимание на ее цвет. Он должен быть не очень яркий и естественный. Хотя существуют и натуральные яркие пищевые красители: бетатин — свекольный пигмент, который придает напитку различные красные оттенки, или безвредный хлорофилл — вытяжка из растений, которая окрасит сладкую газировку в зеленый цвет. "Карамель" — обыкновенный жженый сахар, а бета-каротин — производная моркови, которая придаст воде оранжевый оттенок. Безусловно, воду лучше приобретать в прозрачной таре, которая просматривается на свет. Осадок на дне бутылки говорит о некачественном пойле, сама газировка даже при взбалтывании не должна быть мутной. Присмотритесь и к пузырькам: в качественном напитке они медленно отрываются от стенок.

Прежде чем изучить этикетку, обратите внимание на то, как она наклеена, и на ее дизайн. Ровно, аккуратно и надежно приклеенная "информация" говорит о том, что вода разлита и упакована на заводе конвейерным способом. Следы клея на бутылке, неровно или плохо прикрепленная бумага — зачастую свидетельство кустарного производства. Обратите внимание и на дизайн: крупные производители поддерживают фирменный стиль, который читается на всех водах. Хорошо, если указано лого. Аляповатый, броский или слишком простой дизайн этикетки говорит о том, что производитель экономит на дизайнере, а значит может сэкономить и на технологиях.

Если этикетка устраивает, вчитайтесь: там должна в обязательном порядке содержаться информация о производителе (адрес и контакты), дата разлива и срок годности. Чем больше вы знаете об изготовителе, тем он надежней. Важны пищевая и энергетическая ценности, которые недобросовестные производители не указывают. Обратите внимание и на цену: хорошая вода не может быть дешевой, минимум — 6—8 грн/литр.

УПАКОВКА: БЕЗ СКОЛОВ, ЦАРАПИН И ТРЕЩИН

Сладкая газировка, как и минеральная вода, не любит солнечных лучей и морозов, поэтому храниться должна на отапливаемых закрытых складах. Отправляться за ней лучше не в ближайший ларек, а в супермаркет или небольшой магазин, витрины которого не подвержены попаданию прямых солнечных лучей. Выбирайте воду известных производителей или заводов с хорошей репутацией. В Украине их достаточно, ведь те, которые производят пиво и слабоалкогольные напитки, с успехом поставляют на рынок и газировку. Помните: для качественного напитка нужна хорошая вода, очищенная и отвечающая стандартам. Очистительные установки — оборудование дорогостоящее, поэтому позволить его себе могут только крупные производители.

Выбирая воду, внимательно осмотрите тару. Если это стекло (такие напитки дороже на 25—30%, но качественнее), на бутылке не должно быть минимальных сколов, трещин, царапин. Пластик также должен быть без внешних царапин, вмятин или повреждений. Бутылка "повидавшая виды" свидетельствует о ненадлежащих условиях хранения или транспортировки. Осмотрите крышку: она должна плотно прилегать к горлышку, защитная пластиковая полоска не повреждена. Для надежности переверните: горлышко не должно пропускать воздух.

СЛАДКАЯ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА: ЗАМЕНИТЕЛИ, ПОДСЛАСТИТЕЛИ И КИСЛОТЫ

Выбирая напиток по составу, остановитесь на тех, которые содержат экстракты. Надпись "со вкусом" или "ароматом, идентичным натуральному" означает, что ароматизатор химический. Натуральный сахар или его природные заменители (фруктоза, сорбит) лучше подсластителей, например — аспартама. В качестве консерванта добросовестный производитель применяет (СО2) — углекислота убивает некоторые бактерии, поэтому сладкие газировки имеют такой внушительный срок годности. Лимонная, яблочная или ортофосфорная кислота — допустимые консерванты, содержание которых в сладких водах ничтожно и не угрожает здоровью (если, конечно, пить не литрами). Так, ортофосфорная кислота выводит из организма кальций и разрушает зубную эмаль, поэтому чтобы причинять зубам минимальным вред, сладкую газировку лучше пить из трубочки (как, впрочем, и сильные минеральные воды). Не стоит и полоскать рот этими напитками.

Выбирайте воду с минимальным содержанием сахара. Его можно определить по количеству углеводов: на 100 мл воды не более 10 г. Не должны в лимонаде одновременно содержаться витамин С и бензоат натрия: в результате получаются канцерогены. Маркировка ДСТУ говорит о том, что рецептура прошла государственные инстанции, в то время как ТУ — частная рецептура, которая может допускать вольности для, например, удешевления процесса производства.