Украинцев кормят некачественной едой

Украинцы недовольны качеством продуктов питания. В 2016 году они направили в Госпродпотребслужбу около 540 жалоб на пищевые товары. В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, заверили, что план проверок на этот год уже составлен и контроль за рынком, в том числе внеплановый, продолжится. Эксперты объяснили, помогут ли тотальные проверки убрать с прилавков некачественную продукцию, и какую еду чаще всего продают уже испорченной, пишет UBR.

Хотя доля легального продуктового рынка больше, чем нелегального, а производители начали чаще указывать реальный состав своей продукции, покупатели все еще рискуют наткнуться на некачественный товар не только в небольших продуктовых магазинах и на рынках, но и в крупных гипермаркетах.

"Грешат" практически все продавцы. Особое внимание стоит уделить "кондитерке" — далеко не всегда понятно, как сформирована цена и из чего на самом деле сделан продукт. Да и срок хранения такого товара весьма ограничен", — отметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как рассказала зампредседателя ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова, социально значимые товары тоже чаще всего не соответствуют заявленному производителем качеству. Это молочные продукты, мясо, колбасы, рыба, крупы и т. д. Не всегда хорош и алкоголь. Причем, наибольшее количество фальсификата продается на рынках, в том числе стихийных, и ярмарках.

Для того, чтобы сказать качественный продукт или нет, контролерам нужно провести его экспертизу. Но в Украине последние пару лет действует мораторий на проведение плановых проверок. Плюс долго шла реорганизация Госпотребслужбы.

Мораторий на проверку бизнеса, в частности, в сфере реализации продуктов питания, спровоцировал засилье некачественной пищи на магазинных прилавках, считает Алексей Дорошенко. Эксперт сомневается, что в ближайшем будущем стоит ожидать массовых выявлений контролирующими органами некачественных товаров в магазинах и на рынках.

"О проведении проверки, согласно законодательству, нужно предупредить заранее. Поэтому продавец может исправить все недочеты до проверки. В случае с рынками — еще сложнее. Нужно знать точный юридический адрес продавца для отправки предупреждения о проверке, но фактически там может никого не оказаться", — отметил Дорошенко.

При этом, как рассказалив самой Госпродпотребслужбе, субъект хозяйствования имеет полное право не допускать должностное лицо органа государственного надзора к осуществлению планового мероприятия в случае неполучения уведомления.

В то же время, решение о периодичности плановых проверок принимается в зависимости от степени "рисковости" товаров того или иного предприятия. Так, субъекты с высокой степенью риска можно проверять не чаще одного раза в два года. Тех, что отнесены к средней степени — не чаще одного раза в три года. А с незначительной степенью риска — не чаще одного раза в пять лет.

Что касается внеплановых проверок, то их нельзя инициировать без жалобы пострадавшего клиента.

"Основанием для проведения внеплановых мероприятий является обращение одного или более физлиц с жалобой о нарушении, которое нанесло вред правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или копий, которые подтверждают такое нарушение", — рассказала и. о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы Наталья Асатурова.

Напомним, такие ограничения на проверку бизнеса в Украине ввели в рамках борьбы с коррупцией и "террором" со стороны контролирующих органов.