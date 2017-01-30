В Украине активно продают поддельный мед: как выбрать настоящий продукт (видео)
Пасечники советуют смотреть на ветеринарный паспорт и не бояться засахаренного меда
Поддельный мед обосновался на украинских прилавках. Фальшивки продают и на базарах, и в больших супермаркетах. "События" выяснили, как распознать, где мед настоящий, а где – "липовый".
Юрий Овдиенко занимается пчеловодством 37 лет. С одного улья он получает до 100 килограммов меда ежегодно. Пасечник предупреждает, что на глаз или на вкус определить натуральность меда невозможно. Только в лаборатории.
"Ветеринарный паспорт. Без него нельзя продавать мед на рынке – только по ветеринарному паспорту. Сначало надо сдать пчел на анализы, потом мед сдается", – говорил Овдиенко.
Мед, который расслаивается в банке, пчеловоды называют незрелым. Он съедобен, но уступает зрелому меду в пользе. Такой мед долго не хранится и может забродить. Зрелый мед, рассказывают пасечники, не течет с ложки, как вода, а медленно ложится.
Кроме того, раньше зрелость меда проверяли химическим карандашом, а сейчас придумали специальный прибор – рефрактометр. "Зрелый мед считается, если у него влажность – 21%", – отмечает Овдиенко.
Опровергает пасечник и устоявшиеся стереотипы по хранению меда.
"В меде находятся биологически активные вещества – это ферменты, витамины. При более низкой температуре процесс их распада замедляется, они дольше хранятся. Поэтому правильное место для хранения меда – это холодильник! До 10 градусов", – советует пасечник.
Кстати, кристаллический мед не является суррогатом, говорит Овдиенко. Если мед засахарился, скорее всего, он содержит большое количество цветочной пыльцы.
Еще один совет от пчеловода с опытом – не покупать продукт в трехлитровых банках. Там под верхним слоем меда бывает обычный сахарный сироп.
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