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Жители российского села Мошонки просят власти сменить ему название (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/59_main.1483451342.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/59_tn.1483451342.jpg Покупки По словам обитателей села, им стыдно озвучивать название своего населенного пункта

Жители российского села Мошонки просят власти сменить ему название (видео)

Сегодня, 15:49

По словам обитателей села, им стыдно озвучивать название своего населенного пункта


Жители села Мошонки Калужской области России попросили у властей сделать подарок на Новый год и вернуть историческое название.

Они написали письмо депутатам калужского законодательного обрания. Авторы письма утверждают, что в ХVIII-XIX веках село называлось Александровским – в честь Александра Невского, и там до сих пор сохранилась церковь, построенная в 1755 году и названная именем великого русского князя.

По словам местных жителей, сейчас над ними смеется вся область, им стыдно говорить название своего населенного пункта даже в больнице.

"Просим рассмотреть возможность возвращения исторического названия нашему населенному пункту, чтобы хоть один Новый год встретить по-человечески", — говорится в письме.

 
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