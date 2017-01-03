Жители российского села Мошонки просят власти сменить ему название (видео)

Жители села Мошонки Калужской области России попросили у властей сделать подарок на Новый год и вернуть историческое название.

Они написали письмо депутатам калужского законодательного обрания. Авторы письма утверждают, что в ХVIII-XIX веках село называлось Александровским – в честь Александра Невского, и там до сих пор сохранилась церковь, построенная в 1755 году и названная именем великого русского князя.



По словам местных жителей, сейчас над ними смеется вся область, им стыдно говорить название своего населенного пункта даже в больнице.



"Просим рассмотреть возможность возвращения исторического названия нашему населенному пункту, чтобы хоть один Новый год встретить по-человечески", — говорится в письме.



