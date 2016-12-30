Какими деликатесами порадовать Петуха: новогоднее меню от шеф-повара

Многие верят: как Новый год встретишь, так его и проведешь. А провести ведь хочется в тепле, добре и сытости. Поэтому вопрос праздничного застолья стоит сейчас ребром. Что поставить на стол, чтобы задобрить нового хозяина года? Астрологи хором предупреждают: на столе ни в коем случае не должно быть курятины, ни в каком виде! Кстати, не забудьте: перепела, которых сейчас активно продают в супермаркетах, также относятся к семейству курообразных. Так что, господа, в этом году придется обойтись без перепелов и рябчиков. А вот к остальному мясу Петух относится благосклонно. Особенно если на гарнир к нему вы подадите как можно больше зелени и овощей. Ну а если вы еще устроите файер-шоу и внесете коронное блюдо, украшенное горящими бенгальскими огнями, то точно порадуете Петуха — ведь он Огненный. По этому поводу, кстати, стол лучше оформлять в красных и золотистых цветах. И пусть на нем обязательно стоит зажженная свеча. Также звезды рекомендуют в эту новогоднюю ночь побаловать себя морепродуктами. Всем этим требованиям соответствуют новогоднее меню, которое подготовил для "Сегодня" шеф-повар ресторана "Закарпатская колыба". А если хочется разнообразия и изюминки — возьмите на заметку рецепты коронных новогодних блюд, которые традиционно готовят в разных странах мира.

РЕБРЫШКИ В МЕДОВОМ СОУСЕ С АПЕЛЬСИНАМИ

Ингредиенты (на 1 порцию):

Свиные ребра 300 г

Апельсин 1 шт.

Маринад:

Соевый соус 1 ст. л.

Мед 1 ст. л.

Душистый перец, лавровый лист по вкусу

Приготовление (120 минут):

Ребрышки маринуем в течение часа, затем запекаем в духовке 40—50 минут.

Поливаем медом. Украшаем апельсином.

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ

Ингредиенты (на 1 порцию):

Лист салата 20 г

Шпинат 20 г

Руккола 20 г

Базилик 20 г

Помидоры черри 50 г

Кольца кальмаров 40 г

Королевские креветки 50 г

Тертый пармезан 30 г

Оливки, дольки лимона

Для соуса:

Бальзамический уксус 10 г

Оливковое масло 20 г

Итальянские травы 5 г

Соль, сахар по вкусу

Приготовление:

В горячую сковородку для обжарки на 2 минуты выкладываем кольца кальмаров, королевские креветки, чеснок по вкусу и в самом конце — разрезанные на половинки помидоры черри. Рвем руками листья салата, шпинат, рукколу, выкладываем зелень горкой на блюдо, поверх нее — содержимое сковородки, поливаем соусом, посыпаем тертым пармезаном и украшаем ломтиками лимона и половинками маслин.

ЗАКАРПАТСКИЕ КРУЧЕНИКИ

Ингредиенты (на 2 порции):

Телятина (биток) 200 г

Свинина (биток) 200 г

Яйцо 1 шт.

Панировочные сухари

Начинка для телятины:

Яйцо 1 шт.

Шампиньоны 30 г

Твердый сыр 20 г

Зелень по вкусу

Начинка для свинины:

Копченый свиной окорок 50 г

Твердый сыр ("Российский") 50 г

Приготовление (50 минут):

Мясо отбиваем, солим, перчим. Готовим начинку для телятины: яйцо взбиваем, добавляем нарезанные шампиньоны, тертый сыр, зелень. Жарим омлет, его выкладываем на телятину, закручиваем и обваливаем в сухарях. Готовим начинку для свинины: копченый свиной окорок, сыр нарезаем пластинками, заворачиваем в мясо, обваливаем в яйце. Жарим все на сковороде 20—30 минут.

РЫБНЫЙ ПИРОГ "КАЛАКУККО"

ФИНЛЯНДИЯ, Полина Жеребцова, писательница

"Это очень популярное новогоднее угощение в Финляндии. Оно довольно сложное и трудоемкое в приготовлении, но зато потом он долго хранится, так что можно наготовить впрок на все праздники".

Ингредиенты (на 4 порции):

Ржаная мука 700 г

Пшеничная мука 200 г

Перловая крупа 100 г

Рыба 1 кг (финны берут ряпушку, но ее вполне можно заменить мойвой, белой или другой по вкусу)

Нежирное мясо 400 г

Сливочное масло 50 г

Соль, черный перец, соевый соус по вкусу

Приготовление (6 часов):

Хорошо вымесить тесто из муки, воды и соли: по консистенции оно должно быть плотным, примерно как для вареников. Накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Потом тонко раскатанное тесто выложите на дно прямоугольной формы (оставьте края для того, чтобы запечатать пирог) и начинайте выкладывать слои. Сначала промытую сырую перловку, потом — рыбу, на нее — грудинку, нарезанную тонкими пластинками (можно заменить обычным куриным филе и салом). Начинку засыпьте специями и полейте соевым соусом. Потом накройте тестом и тщательно запечатайте пирог. Чтобы тесто было более податливым, смачивайте руки холодной водой. Выпекайте в горячей духовке около 30 минут, потом достаньте, щедро обмажьте со всех сторон сливочным маслом, заверните в пергамент и два слоя фольги, положите в духовку оставьте его там доходить на 4 часа при температуре 125°. После этого выключите духовку, оставьте пирог на ночь, не разворачивая, чтобы он дошел. Обычно его не режут, а едят ложкой сверху, используя корочку вместо хлеба.

ПЮРЕ С КЛЮКВЕННЫМ СИРОПОМ

КАНАДА, Ирина Гриценко, домохозяйка

"Это очень популярный новогодний тандем — такое пюре намного вкуснее обычного, а также очень красиво смотрится на праздничном столе"

Ингредиенты (на 5 порций):

Пюре:

Картофель 2 кг

Сливочное масло 100 г

"Легкие" сливки 60 г

Жирные сливки 60 г

Чеснок 3—5 головок

Клюквенный сироп:

Сахар 200 г

Вода 250 мл

Клюква (свежая или замороженная) 4 стак.

Приготовление (1,5 часа):

Нарежьте картофель кубиками и отварите в воде, пока не станет мягким. Слейте воду, помните хорошенько (минимум 5 минут), пока не выйдет весь пар. Поставьте разогревать духовку до 350 °С, а в это время добавьте в картофель два вида сливок, соль и перец, жареный чеснок (его нужно подготовить заранее: не разделяя головки, слегка очистите их и положите в форму с фольгой, посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом и запекайте около 30 минут. Остывшее содержимое "зубчиков" просто выдавите в пюре). Снова разомните, размешайте до однородности. Выложите в форму и выпекайте в духовке около 30—40 минут. Помойте и переберите клюкву: ягоды должны быть чистые и целые. Вскипятите воду с сахаром в глубокой кастрюле на сильном огне, мешайте, пока он не растворится. Добавьте клюкву, уменьшите огонь, доведите до кипения, держите на огне до тех пор, пока ягоды не лопнут. После этого можно добавлять ингредиенты. После того, как она приготовится, ягоды переложите в блендер и взбейте. По желанию можно добавить цедру апельсина, изюм, смородину, корицу, мускатный орех.

"ШТОЛЛЕН"

ГЕРМАНИЯ, Алла Гольд, бухгалтер

"Штоллен — это очень плотный кекс, который в Германии традиционно готовят и на Рождество, и на Новый год"

Ингредиенты (на 5 порций):

Часть 1

Чернослив 350 г (порезать на мелкие кусочки)

Изюм двух сортов по 200 г

Ромный 100 мл

Сливочное масло 200 г

Коричневый сахар 200 г

Мед 200 г

Апельсины (сок и цедра) 2 шт.

Специи (корица, имбирь, мускат­ный орех, молотая гвоздика) по 1 ч. л.

Какао-порошок 2 ч. л.

Часть 2

Яйца 3 шт.

Мука 250 г

Молотый миндаль 75 г

Разрыхлитель 2/3 ч. л.

Приготовление (2—3 часа):

Список продуктов из 1-й части сложить в кастрюльку, влить воду и поставить на средний огонь. Дать закипеть, прокипятить на слабом огне 10 минут и поставить остывать. Разогреть духовку до 150 °С, выстелить форму пергаментной бумагой. В остывшую смесь добавить все ингредиенты из 2-й части, перемешать, проследить, чтобы не образовалось комочков. Тесто распластать и свернуть конвертом, трижды. Поставить в духовку на 1—1,5 часа. Вынуть, слегка остудить, смазать маслом и хорошо обсыпать сахарной пудрой.

ЦЕППЕЛИНЫ

ЛИТВА, Юлия Котина, фотограф

"Это самое любимое блюдо литовцев. Они всегда его готовят на Новый год. Они похожи на большие картофельные клецки с мясной начинкой".

Ингредиенты (на 4 порции):

Картофель 2 кг

Свиной фарш 400 г

Говяжий фарш 250 г

Сало 200 г

Луковицы 3 шт.

Чеснок 2 зубчика

Сметана 200 г

Приготовление (1—1,5 часа):

Картофель помойте. Треть от всего количества поставьте варить в мундире, остальной нужно почистить и оставить в сыром виде. Выложите фарш в отдельную посудину и перемешайте, лук и чеснок измельчите в блендере, охладите и добавьте в фарш. Очищенный картофель измельчите в блендере или натрите на самую мелкую терку. Его необходимо отжать от жидкости, но без фанатизма — он должен остаться влажным. Полученную жидкость не выливайте, отделите крахмал и добавьте к тертому картофелю (если мало, можно использовать покупной — без него цеппелины не склеятся). Теперь вареный картофель помните в пюре и смешайте с сырым. Полученный мясной фарш и картофельное тесто соедините. Берете часть теста, внутрь — фарш, и формируете цеппелины (похожи на котлеты по-киевски с остренькими кончиками), выкладываете в кипящую воду (важно, чтобы не касались друг друга). Варите около 25 минут. Подавать можно со шкварками.