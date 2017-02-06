10 бодрящих напитков, которые заменят утренний кофе

Цикорий и чай со специями помогут взбодриться с утра

Если вы не мыслите утра без чашки крепкого кофе, но все же хотите сократить количество употребляемого кофеина – вам пригодится подборка рецептов бодрящих напитков. Готовить их лучше непосредственно перед употреблением. В таком случае вы получите максимальную пользу, а вкус будет прекрасным, пишет likar.info.

1. Грейпфрутово-яблочный фреш с корицей

Один грейпфрут, одно сладкое яблоко, щепотка корицы, 100 мл воды – такой фреш поможет проснуться с утра и сохранить бодрость на несколько часов. Кроме того, это очень вкусно.

2. Горячий шоколад со специями

В горячий шоколад мжно добавлять специи: черный перец, гвоздику, мускатный орех, кардамон, корицу. Так кроме любимого шоколадного вкуса вы получите бодрость и хорошее настроение. Такой напиток станет отличным средством от гриппа, так как стимулирует неспецифический иммунитет.

3. Чай с лимоном и имбирем

Этот напиток – отличное средство профилактики в сезон гриппа. Чай с имбирем и лимоном лучше готовить в чайнике с прессом – так вы сможете добыть из лимона все соки. Корень имбиря лучше брать свежий, а измельчать – на терке. Для напитка можно брать как черный, так и зеленый чай.

4. Цикорий с имбирем

Знакомый с детства напиток цикорий может стать прекрасным заменителем кофе. По вкусу он напоминает любимый кофе, но в нем нет кофеина. Имбирь в составе горячего напитка высвобождает больше активных веществ, которые помогут сохранить бодрость.

5. Цикорий с шоколадом и красным перцем

Щепотка жгучего перца в чашке горячего цикория придаст пикантность напитку и станет бодрящим компонентом. В чашку готового цикория добавьте 20-30 г стружки шоколада, сахар или мед.

6. Клюква с сахаром

Клюква богата витамином С, а сахар – энергетик. Засыпьте клюкву сахаром, перетрите ложкой непосредственно в кружке и залейте все теплой водой.

7. Мед с лимоном и корицей

Залейте щепотку корицы и лимон горячей водой, остудите и добавьте мед.

8. Овощной сок

Сок из свежих овощей богат витаминами и минералами. Для напитка идеально подходят томаты, сладкий перец, огурцы, морковь, сельдерей, свежая свекла.

9. Зеленый час с вишнями и мятой

Этот напиток очень освежает и бодрит. Заварите зеленый чай с мятой, положите несколько свежих вишен и разомните их ложкой, чтобы вишни пустили сок.

10. Апельсиновый напиток

Один апельсин разрежьте на дольки, залейте теплой водой в чайнике с прессом и придавите апельсин поршнем. Если апельсин не сладкий – добавьте мед по вкусу.