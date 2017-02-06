10 бодрящих напитков, которые заменят утренний кофе

Сегодня, 01:30

Цикорий и чай со специями помогут взбодриться с утра

Горячий шоколад со специями может заменить утренний кофе. Фото: likar.info
Горячий шоколад со специями может заменить утренний кофе. Фото: likar.info

Если вы не мыслите утра без чашки крепкого кофе, но все же хотите сократить количество употребляемого кофеина – вам пригодится подборка рецептов бодрящих напитков. Готовить их лучше непосредственно перед употреблением. В таком случае вы получите максимальную пользу, а вкус будет прекрасным, пишет likar.info.

1. Грейпфрутово-яблочный фреш с корицей

Один грейпфрут, одно сладкое яблоко, щепотка корицы, 100 мл воды – такой фреш поможет проснуться с утра и сохранить бодрость на несколько часов. Кроме того, это очень вкусно.

2. Горячий шоколад со специями

В горячий шоколад мжно добавлять специи: черный перец, гвоздику, мускатный орех, кардамон, корицу. Так кроме любимого шоколадного вкуса вы получите бодрость и хорошее настроение. Такой напиток станет отличным средством от гриппа, так как стимулирует неспецифический иммунитет.

3. Чай с лимоном и имбирем

Этот напиток –  отличное средство профилактики в сезон гриппа. Чай с имбирем и лимоном лучше готовить в чайнике с прессом –  так вы сможете добыть из лимона все соки. Корень имбиря лучше брать свежий, а измельчать – на терке. Для напитка можно брать как черный, так и зеленый чай.

4. Цикорий с имбирем

Знакомый с детства напиток цикорий может стать прекрасным заменителем кофе. По вкусу он напоминает любимый кофе, но в нем нет кофеина. Имбирь в составе горячего напитка высвобождает больше активных веществ, которые помогут сохранить бодрость.

5. Цикорий с шоколадом и красным перцем

Щепотка жгучего перца в чашке горячего цикория придаст пикантность напитку и станет бодрящим компонентом. В чашку готового цикория добавьте 20-30 г стружки шоколада, сахар или мед.

6. Клюква с сахаром

Клюква богата витамином С, а сахар – энергетик. Засыпьте клюкву сахаром, перетрите ложкой непосредственно в кружке и залейте все теплой водой.

7. Мед с лимоном и корицей

Залейте щепотку корицы и лимон горячей водой, остудите и добавьте мед. 

8. Овощной сок

Сок из свежих овощей богат витаминами и минералами. Для напитка идеально подходят томаты, сладкий перец, огурцы, морковь, сельдерей, свежая свекла. 

9. Зеленый час с вишнями и мятой

Этот напиток очень освежает и бодрит. Заварите зеленый чай с мятой, положите несколько свежих вишен и разомните их ложкой, чтобы вишни пустили сок.

10. Апельсиновый напиток

Один апельсин разрежьте на дольки, залейте теплой водой в чайнике с прессом и придавите апельсин поршнем. Если апельсин не сладкий –  добавьте мед по вкусу.
шоколад, сок, сахар, кофе, напиток, бодрость, зеленый чай, цикорий, энергетик

Вы сейчас просматриваете новость "10 бодрящих напитков, которые заменят утренний кофе". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Некоторые продукты могут стать причиной появления целлюлита. Фото: med-look.ru

От чего лучше отказаться ради красивой кожи: пять продуктов, провоцирующих целлюлит

Вчера, 01:40

Неправильное питание - это одна из причин появления "апельсиновой корки"

Диеты и фитнес

После 30 лет стоит отказаться от коктейлей. Фото: winestreet.ru

От каких продуктов стоит отказаться после 30 лет

4 Февраля, 04:41

Процесс старения можно замедлить, сократив количество употребляемого сахара

Диеты и фитнес

Чипсы можно, но не все. Фото: соцсети

15 хитростей, которые помогут не толстеть

3 Февраля, 01:22

Поэкспериментируйте с новыми советами

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, почему любители кофе дольше живут

31 Января, 11:51

Специалисты считают, что секрет заключается в кофеине, который помогает снижать уровень хронического воспаления в организме

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования