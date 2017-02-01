10 признаков, что вы катастрофически не высыпаетесь

Если вам знакомы эти тревожные симптомы, это верный признак того, что вам срочно пора отправиться спать, пишет headinsider.net.

1. Раздражительность

Чем больше вы устаете, тем более раздражительным становитесь. Недосып приводит к тому, что у вас просто не хватает сил, чтобы справляться со стрессом. Это может привести к депрессии и множеству других расстройств.

2. Вечный голод

Недостаток сна приводит к снижению уровня лептина — гормона, который подавляет голод и поддерживает энергию. Если вам постоянно хочется что-нибудь перекусить, причина может быть в банальном недосыпе.

3. Вы мгновенно засыпаете

Если вы отключаетесь, едва коснувшись головой подушки, это верный признак того, что вам нужно как следует выспаться. Ученые говорят, что если вы засыпаете быстрее чем за пять минут, то, скорее всего, организм страдает от недостатка сна.

4. Вы выглядите, как будто с похмелья

Рассеянный взгляд, красные глаза и тусклый цвет лица не всегда являются результатом обильных алкогольных возлияний. Точно такой же результат вы получите, если будете хронически не высыпаться.

5. Ваш иммунитет снижается

Если вы умудряетесь регулярно простужаться и чувствовать себя отвратительно, это верный признак переутомления организма. Иммунная система набирает силы во сне, поэтому те, кто спит не менее восьми часов в сутки, болеют в три раза реже.

6. Уязвимость

Здоровый сон способствует росту эмоциональной устойчивости, а его недостаток приводит к психологической уязвимости. Если всякие мелочи заставляют вас едва ли не реветь, самое время задуматься о том, что вам пора выспаться.

7. Вы не можете проснуться даже с кофе

Кофе заряжает бодростью и даёт вам энергию, но что делать, если он больше не работает? К сожалению, кофеин — не всемогущее средство, поэтому, если вы чувствуете, что он стал бесполезен, попробуйте, наконец, вздремнуть.

8. Ваше либидо снижается

Довольно трудно думать о сексе, если вы засыпаете, как только ложитесь на кровать. Однако это научный факт: недостаток сна приводит к ощутимому снижению полового влечения. Ещё бы! Ведь у организма просто нет сил на это.

9. Вы засыпаете в кинотеатре

Если вы засыпаете, как только окажетесь в тёмном помещении вроде кинотеатра, тем самым ваше тело отчаянно пытается сигнализировать о том, что ему нужен сон. И вам лучше его послушать!

10. Неуклюжесть

Когда вы недосыпаете, реакции вашего тела ощутимо замедляются. Учёные говорят, что если провести ночь без сна, зрительно-моторная координация вашего организма будет соответствовать изрядно пьяному человеку.