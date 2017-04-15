13 привычек, которые вредят сердцу: как избежать опастности

Западные доктора сформулировали 13 факторов, плохо влияющих на работу сердца и столько же советов, как помочь нашему "пламенному мотору", пишет newsyou.info.

1. Малоподвижный образ жизни

Многочасовое сидение за компьютером или перед телевизором увеличивает риск возникновения сердечного приступа и инсульта, даже если вы регулярно занимаетесь спортом.

"Ваши эпизодические занятия не компенсируют то время, которое вы проводите в неподвижном состоянии", — говорит Хармони Р. Рейнольдс, доктор медицинских наук, заместитель директора Центра сердечно-сосудистых клинических исследований медицинского центра Лангон в Нью-Йорке.

Малоподвижный образ жизни плохо сказывается на уровне жиров и сахара в крови. Поэтому, даже если приходится подолгу сидеть, старайтесь периодически вставать и прохаживаться, например, когда разговариваете по телефону.

2. Подавление стресса, агрессивности или раздражения

Если вы долгое время испытываете негативные эмоции, но не можете их высказать или выразить, это ложится тяжким грузом на сердце.

"Те, кто подавляют стресс длительное время, подвергают себя опасности. Исследования доказывают, что умение от души посмеяться и поддерживать дружеские связи, пользоваться социальной и родственной поддержкой благоприятно сказываются на здоровье сердца", — говорит доктор Рейнольдс.

3. Игнорирование храпа

Храп часто становится предметом для шуток, но на самом деле он может быть серьезным сигналом. Например, обструктивное апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне, которое может вызвать повышение давления) заметно увеличивает риск сердечных заболеваний.

В Америке подсчитано, что более 18 миллионов взрослых американцев страдают апноэ во сне. Особенно этому подвержены люди, страдающие избыточным весом или ожирением.

Если вы храпите и часто просыпаетесь в разбитом состоянии, лучше проконсультировать с врачом. "Существуют легкие способы выявления апноэ, а также успешного лечения", — говорит Роберт Остфельд, кардиолог и директор по профилактической кардиологии в Montefiore Health System из Нью-Йорка.

4. Недостаточное соблюдение гигиены полости рта

Медицине еще неизвестно, по какой причине, но абсолютно точно: существует четкая связь между заболеванием десен и сердечными проблемами.

Если вы не очищаете межзубное пространство (например, с помощью зубной нити), то со временем там накапливаются бактерии, которые потом перемещаются во внутренние органы и вызывают воспаление.

"Воспаление способствует развитию атеросклероза", — говорит доктор Остфельд. Поэтому, если есть заболевания десен, надо ими заняться — это может улучшить функцию кровеносных сосудов.

5. Синдром выходного дня

Это когда вы за выходные дни стараетесь наверстать все, что не успели за рабочую неделю.

"Я вижу, что очень много людей в возрасте от 40—50 лет бросаются заниматься спортом, получают травмы, после чего вообще прекращают заниматься", — говорит Джудит С. Хохман, доктор медицинских наук, директор Центра сердечно-сосудистых клинических исследований Медицинского центра в Лангуне.

Самая полезная физическая нагрузка — последовательная и регулярная. Лучше понемногу, но каждый день, чем по нескольку часов раз в неделю. Настройтесь на длинную дистанцию.

6. Злоупотребление алкоголем

Да, исследования уже доказали, что небольшое количество алкоголя может быть полезно для вашего сердца. Но подчеркнем: небольшое — то есть, в день не более одного "дринка" (бокала вина) для женщины и двух "дринков" для мужчины.

7. Переедание

Основная причина сердечных заболеваний — избыточный вес, а в Америке, например, от него страдают 72% мужчин и 64% женщин (или даже страдают ожирением).

Избегайте больших порций, замените сладкие напитки водой, сократите потребление калорийных блюд, а также имейте в виду, что в продуктах с надписью "с низким содержанием жира", часто содержится много калорий.

8. Отсутствие контроля за давлением и холестерином

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт, уносят больше жизней, чем любая другая болезнь, включая онкологию. Нужно знать и держать под контролем свое давление и холестерин, показания сахара в крови и вес. Если они повышены, то вы рискуете стать жертвой так называемых "безмолвных убийц", — болезни сердца, инсульт и диабет.

"Если у вас не было высокого давления в 24 года, это не значит, что у вас его не будет в 54", — говорит доктор Остфельд.

Если вам выписали таблетки, нужно их принимать. Да, могут быть побочные эффекты. Но сейчас существует около 30 типов препаратов от высокого давления, поэтому можно подобрать нужный.

9. Увлеченность красным мясом

Лучше всего употреблять красное мясо как нечастое угощение. А не составлять из него ежедневный рацион.

Высокое содержание насыщенных жиров, а также интенсивная тепловая обработка (например, жарка), — все это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В идеале, только до 10% вашего рациона должно иметь животное происхождение, считает доктор Остфельд.

"Если вы едите стейк несколько раз в месяц, то все в порядке. Проблема начинается, если вы едите его три раза в день", — говорит доктор Хохман.

10. Курение или совместное проживание с курильщиком

Еще одна банальная мысль, но без нее никак: не курите. "Курение — это полная катастрофа для вашего сердца, — говорит доктор Остфельд. — Курение способствует образованию сгустков крови, которые могут блокировать приток крови к сердцу и приводит к накоплению бляшек в артериях.

Но мало того, вы себя подвергаете риску, так и те, кто живет рядом с вами, рискуют жизнью. В США ежегодно около 46 000 некурящих людей, которые живут с курильщиками, умирают от сердечных заболеваний из-за пассивного курения.

11. Отсутствие в рационе фруктов и овощей

"Самая здоровая диета для сердца — диета на растительной основе", — говорит доктор Остфельд. Следует налегать на фрукты и овощи, орехи, цельные зерна.

Последние рекомендации диетологов — половина каждого приема пищи должна состоять из фруктов и овощей.

Исследования показали, что люди, которые едят более пяти порций фруктов и овощей в день, имеют на 20% меньше риск сердечных заболеваний и инсульта, чем люди, которые съедали менее трех порций в день.

12. Игнорирование физических симптомов

Если вы всегда проходили три лестничных пролета без проблем, но внезапно у вас перехватило дыхание на половине пути или сдавило грудь — настало время пойти к врачу.

Чем быстрее вы начнете лечение, тем меньше ущерба нанесете сердечной мышце. "Лучше, чтобы это было много шума из ничего. Чем вы будете в течение шести часов испытывать сердечный приступ — а такое нередко случается", — говорит доктор Остфелд.

13. Избыток соли

Чем больше вы употребляете соли, тем выше у вас давление. У каждого третьего взрослого человека оно высокое, а это основной фактор риска развития инсульта, почечной недостаточности и сердечного приступа.

"Воздерживайтесь от нездоровых перекусов, обходите отделы супермаркета, где лежат упаковки с солеными орехами и пр.", — говорит доктор Остфельд.

Большинство из нас должно удерживать потребление натрия на уровне ниже 2300 мг в день. Если у вас высокое кровяное давление, уменьшите до 1500 мг.