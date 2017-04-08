5 мифов о шампунях, в которые мы до сих пор верим

8 Апреля 2017, 19:33

Трихологи решили развенчать самые популярные мифы о мытье волос. Оказывается все это время мы делали это неправильно

Оказывается, мы сильно заблуждаемся, думая, что знаем все о правильном уходе за волосами. Фото: beauty.ua
Оказывается, мы сильно заблуждаемся, думая, что знаем все о правильном уходе за волосами. Фото: beauty.ua

Украинские женщины верят в 5 популярных мифов, которые не имеют никакого отношения к правильному уходу за волосами, пишет bhub.

1. Мыть голову каждый день вредно 
Трихологи советуют мыть голову по мере ее загрязнения, и эта мера у всех разная. У кого-то сухая кожа головы, поэтому им подходит очищение один раз в неделю. Обладателям жирной кожи приходится мыть волосы каждый день, иначе страдает внешний вид. При этом частое очищение нужно всем, кто на ежедневной основе использует стайлинговые средства и регулярно занимается спортом.

2. Чем больше пены, тем чище волосы 
Ощущение вымытых "до скрипа" волос дает не только обильная пена на голове. Если взять, к примеру, шампунь, который не содержит щелочь, то можно увидеть, что он практически не пенится и, тем не менее, волосы после него остаются чистыми. В идеале количество пены должно быть таким, чтобы просто облегчить мытье головы. Для тех, кому кажется, что шампунь абсолютно не пенится, у производителей косметики есть совет: перед мытьем головы небольшое количество средства сначала нужно нанести на руку и растереть в мокрой ладони.

3. Вместо целого бьюти-арсенала можно использовать шампунь 2-в-1 
2-в-1 – это экспресс-уход на случай отпуска или командировки, и злоупотреблять им не стоит. Объясним почему: кондиционеры нам необходимы для гладкости волос и нейтрализации щелочного воздействия шампуней. Получаеся, что шампунь, очищая, открывает кутикулу волоса, а кондиционер, наоборот, ее закрывает. Если смешать эти два состава, ничего хорошого не получится.

4. Шампунь нужно постоянно менять 
Если шампунь вам подходит, менять его не имеет никакого смысла. От любимого средства стоит отказаться только в случаях, когда вы поменяли цвет волос или у вас появилась перхоть. Для этого ищите указания на упаковке, где написано, какой шампунь подходит для ослабленных или окрашенных волос, сухих или жирных.

5. Шампунь нужно наносить на всю длину волос 
По сути, мытье головы – это в прямом смысле мытье кожи головы, и подбирать шампунь следует, именно исходя из ее особенностей. Трихологи советуют наносить очищающее средство на корни волос и аккуратно массировать подушечками пальцев. Остальной длине волос будет достаточно и слегка мыльной воды, особенно если у вас сухие кончики. После мытья можно уделить внимание и волосам, применив ухаживающую маску.
здоровье, красота, волосы, шампунь, прически

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