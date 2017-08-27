5 причин употреблять оливковое масло

Сегодня, 04:46

Оливковое масло полезно как для здоровья, так и для поддержания красоты кожи и волос

Оливковое масло полезно для здоровья и красоты. Фото: pixabay.com
Оливковое масло полезно для здоровья и красоты. Фото: pixabay.com

Оливковое масло – очень полезный продукт, который рекомендован всем без ограничения: и взрослым, и детям, и старикам. О его полезных свойствах пишет likar.info

Профилактика атеросклероза, инфаркта миокарда, инсульта 

Полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве представлены в оливковом масле первого отжима. Эти вещества помогают очистить сосуды от налипших на них насыщенных жиров, которые постепенно становятся атеросклеротическими бляшками. Если вы регулярно употребляете в пищу оливковое масло, то ПНЖК постепенно растворяют эти пятна и бляшки: первую и начало второй стадии атеросклероза можно вылечить оливковым маслом. Это дает вам хорошую фору и продлевает жизнь, избавляя от преждевременного инфаркта и инсульта.

Профилактика онкологических заболеваний

Жить долго на средиземноморской диете можно также благодаря антиканцерогенному свойству оливкового масла. Профилактика рака возможна благодаря наличию олеиновой кислоты и антиоксидантам в оливковом масле.

В оливковом масле находятся сквалены, которые замедляют рост уже существующих опухолей. В Японии эти вещества применяют для усиления эффекта от химиотерапии. Сквалены также имеют профилактическое противораковое действие.

Здоровая кожа и волосы, замедление старения 

Витамин Е, ненасыщенные жирные кислоты помогают улучшать состояние кожи и волос. Это строительный материал для клеточных мембран, а в тех тканях, которые постоянно обновляются, потребность в жирных кислотах особенно высока. При этом оливковое масло улучшает состояние коллагеновых волокон, предупреждая их разрушение и стимулируя их образование. Это улучшает тонус кожи и замедляет появление морщин.

Женское здоровье

Если вы хотите забеременеть – употребляйте оливковое масло. Этот продукт помогает вырабатывать женские гормоны, улучшает проходимость маточных труб, состояние яичников. Оливковое масло содержит гормоноподобные растительные вещества, которые помогают женщине быть красивой и здоровой. Мужчинам эти вещества не мешают оставаться мужественными. Польза оливкового масла для мужчин в улучшении проходимости сосудов полового члена.

Улучшение работы мозга, профилактика болезни Альцгеймера

Полезные жирные кислоты оливкового масла помогают головному мозгу пополнять необходимое количество фосфолипидов. Это улучшает работу мозга, повышает способность к адаптации при высоких нагрузках, а также помогает дольше сохранять молодость мозга.
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