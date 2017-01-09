Болезни по знакам зодиака: Козероги страдают от одиночества и боли в суставах

Когда хочется залезть под одеяло с конфетами, глинтвейном и книжкой, рождаются люди, которым два первых пункта запрещены, а третий нужно продумывать. Это Козероги, страдающие от проблем с коленными суставами, панкреатита и одиночества. Как с ними справляться, рассказали психолог Любодара Любченко, ревматолог Валерия Мелехина и терапевт, диетолог Татьяна Фиалкова.

ХОЛОДНАЯ МЕСТЬ

Козерог — это баран с рыбьим хвостом. Молчаливое и упрямое создание. О том, что происходит внутри, он часто сам не знает, потому что не может в себе разобраться. Козерог ничего не забывает, но может долго терпеть, а потом, решив, что терпению конец, — отомстит. Причем ударив в самое больное место. Он очень упрямый, никаких доводов не слышит и не понимает. По большей части, Козероги — люди одинокие, что неудивительно, ведь выжить с ним бок о бок очень тяжело. Бывают периоды, когда они очень тяжело переносят свое одиночество, считая, что весь мир ополчился против них. Их девиз в это время: "Кругом опасность, все враги". Окружающим в такой период времени лучше отойти и переждать.

ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ. Мстительность Козерогов буквально затуманивает их разум и они совершенно не осознают, что ломают. Когда его "достали" и включились защитные механизмы, Козерог будет делать только по-своему, и любого несогласного с его точкой зрения считать врагом. При этом месть не будет по горячим следам: Козероги — те, кто умеет подавать это блюдо холодным.

СО СТОРОНЫ ХВОСТА. Однако все описанное выше относится к Козерогам, лишенным с детства любви и внимания, а вот барано-рыбы, познавшие с младых рогов нежность, понимание и заботу, вырастают в самодостаточных личностей. Они преданные друзья и верные партнеры. Однако тем, кто рядом с Козерогами, важно понимать: любая ложь убивает безграничное доверие и настраивает на мстительный лад. Тогда Козерог замыкается (как рыба) и показывает мощные рога (как баран). Предательства они не прощают.

ВСТАТЬ С КОЛЕН

Причин болей в коленях — очень много, но чаще всего поражает коленные суставы остеохондроз (дегенеративное заболевание суставов).

БОЛЬ. Боли в коленях могут быть в любом возрасте и даже в детстве, что может быть связано с активным ростом. Также часто колени страдают от чрезмерных физнагрузок.

ХРУСТ. Часто людей беспокоит хруст в суставах. Ощущение неприятное, но не всегда этот хруст — признак больших проблем. Если сустав хрустит и при этом не болит и не припухает, то лечения никакого не назначается: патологическим такое состояние не считается.

ПРИПУХЛОСТЬ. А вот если коленный сустав припух, кожа стала теплой или горячей, при этом докучают боли, то необходимо обратиться к ревматологу: эти признаки могут быть симптомами воспалительного процесса.

АРТРИТ. "Лечение коленок" — это не "удобрение" мазями/гелями, как считают многие, а в первую очередь поиск причины. А у воспаления суставов (артрита) их может быть множество: от инфекционных заболеваний до проблем в гормональной сфере. Помогут определиться с постановкой диагноза и выяснением причин осмотр, УЗИ/МРТ или лабораторные исследования. Когда и какие именно, решает ревматолог. Как только диагноз поставлен, он назначит препараты, помогающие убрать болезненные симптомы, а заодно и справиться с причиной. Иногда для этого требуется и посещение врачей других специальностей. Так, хруст в коленках могут вызвать проблемы с щитовидкой или сахарный диабет. В этом случае без визита к эндокринологу не обойтись. В каждом случае лекарства подбираются индивидуально.

ИГРЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ: ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО — НЕ ИГНОРИРОВАТЬ БОЛЬ

Причины проблем с поджелудочной не секрет, но список их довольно разнообразен. В 70% случаев она страдает из-за любви человека к алкоголю, сладостям, жирной пище; желчнокаменной и язвенной болезней, лекарства, инфекций и атеросклероза аорты. Также могут сгубить эту железу наследственность и курение. А вот в 30% у пациентов диагностируют идеопатический панкреатит, возникающий на нервной почве.

РАССКАЗ. Симптомы у проблем с поджелудочной впечатляющие: опоясывающая боль с левой стороны, которая может отдавать в спину и нижние отделы грудной клетки. Иногда эта боль сопровождается тошнотой, рвотой, диареей. Чаще возникает или усиливается такая боль примерно через 30 минут после еды. У тех, кто игнорирует эти первые признаки, появляется метеоризм, неустойчивый стул, "пластилиновый" жирный кал, нарушается функция расщепления глюкозы. Следующая стадия панкреатита самая неприятная: болей нет или они становятся менее интенсивными, возникают реже, через 2 часа после еды, становятся бродящими, но при этом проблема усугубляется, и постепенно на УЗИ становятся заметными функциональные изменения. Также в это время может быть жуткий зуд всего тела или отдельных его участков/рук/ног. Поэтому с поджелудочной в игры "ой показалось" и "у меня нет проблем" лучше не играть, и при появлении первых симптомов сразу же обратиться к гастроэнтерологу, сделать УЗИ ЖКТ, общий анализ крови и сдать кал на копрограмму (лабораторное исследование испражнений, с помощью которого можно оценить ферментативную активность и переваривающую способность желудка, кишечника и поджелудочной железы).

ПИТАНИЕ НЕ ИСПОРТИТ. Вылечить поджелудочную в момент обострения только препаратами (даже самыми лучшими) невозможно. Ей нужна диета, причем довольно строгая: в первую очередь придется исключить сырую клетчатку (капусту, бобовые, яблоки), которые способствуют газообразованию и раздражают саму поджелудочную; отказаться и от фруктов (кроме банана). Фрукты содержат чистый сахар, который повысит и без того высокий (при обострении панкреатита) уровень глюкозы в крови. При этом важно помнить, что продукты на фруктозе дают такой же эффект. Поэтому все овощи и яблоки следует запекать или тушить на пару. А обо всех сладостях (от сахара до тортов) надо забыть. Кефир также нельзя, а нежирный творог и нежирную закваску можно. Орехи и семечки тоже запрещены. Мясо при панкреатите обычно можно нежирное (индейка, курятина, кролик), приготовленное на пару и запеченное. Рыбу можно только белую и только отварную или на пару. Таким образом, в период обострения основой рациона становятся цельнозерновые каши без масла и сахара. Обострение пройдет и начнется обычная жизнь, но правила питания (пусть не до стопроцентной строгости) вам придется соблюдать всю жизнь. Также заботиться о собственной поджелудочной вам поможет полноценный сон (например, с 23:00 до 8:00); спорт без сверхнагрузок; отказ от вредных привычек и ежегодный профмедосмотр.