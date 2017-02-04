Болезни по знакам зодиака: Водолеям нужно прислушиваться к спине, а вот к внутренней "жабе" – не очень

В период, когда замерзшая вода под ногами отправляет людей в травмпункты, рождаются те, кто готов подлить ее еще больше, — Водолеи. Среди физических и психологических проблем астрологи для них выделяют недуги желчного, грыжи позвоночника и страх безденежья. Что с этим делать, расскажут Егор Прокопович, вертеброневролог, психолог Елена Коломиец и врач-диетолог Елена Коноваленко.

ЗАЖАТАЯ СПИНА

О грыжах надо знать несколько ключевых моментов. Во-первых, к ним есть врожденная предрасположенность (анатомические особенности позвоночника). Во-вторых, они чаще всего развиваются постепенно, поэтому с болями в спине не стоит затягивать — нужно как можно раньше показаться неврологу. К слову, диагноз "грыжа" не всегда является показанием к оперативному лечению, и в большинстве случаев состояние нормализуется без хирургического вмешательства, благодаря изменению образа жизни (нужно следить за нагрузкой, заняться адекватным спортом, правильно питаться, следить за весом, не перетруждаться). При этом оперирование грыжи часто необоснованно и не дает желаемого эффекта, поскольку не убирает причину заболевания — плохое кровоснабжение.

Кроме того, важно помнить, что в период обострения грыжи лечат медикаментозно: таблетки, мази, в некоторых случаях инъекции. Лечение может длиться около трех месяцев. А вот операцию назначают, только если консервативное лечение не помогло и, кроме того, есть абсолютные показания к хирургическому вмешательству (например, нарушение функции тазовых органов или нарастающая слабость в ноге). Причем даже большая грыжа не повод посылать пациента на операцию.

Не стоит забывать, что для лечения грыжи доктор может порекомендовать массаж с элементами мануальной терапии и иглоукалывание, а потом также магнитотерапию, грязелечение, физиотерапию и другие методы, которые помогут активизировать кровоснабжение. В лечении грыж не стоит спешить. Помните: избавиться от накопленного годами нельзя за одну минуту.

СТРАХ НИЩЕТЫ

Он обычно проявляется тревогой относительно будущего, когда человек боится остаться без денег. При этом для окружающих этот страх может выглядеть необоснованным, ведь бывает не только у людей, живущих бедно, но и у тех, кто от безденежья не страдает.

Важно знать: этот страх может быть у кого угодно. Он сигнализирует о том, что человек чувствует опасность, в то время как ощущение безопасности — базовая потребность всех людей. Появляется страх безденежья из родовых программ, когда в семье сильно боялись остаться без денег и постоянно об этом говорили. Кодируют на страх остаться без средства к существованию фразы из серии: "Нельзя тратить, надо копить, а то завтра нечего будет есть", "Скоро на еду не хватит" и так далее. Ребенок слышит эти слова, воспринимает их буквально, и полученная информация формирует его жизненный сценарий.

Кроме того, в формировании такого страха играет роль и коллективное бессознательное, ведь в нашей стране с давних времен люди живут то воюя, то выживая в кризисные времена. Так что каждому рожденному на территории Украины и других стран бывшего СССР в той или иной мере страх безденежья знаком. Конечно, у каждого он принимает разные формы: кто-то боится реально остаться без еды, а кто-то боится отпуска в Карпатах вместо ежегодных Мальдив.

Справиться с этим страхом можно. Но делать это следует, если столь сильная тревога о будущем мешает жить, наслаждаясь текущим моментом. Помогает: осознание причин появления страха и переоценка ценностей. Но работать со страхом лучше со специалистом, ведь наедине с самим собой подобная работа превращается в накручивание и бег по кругу.

ЖЕЛЧЬ ВМЕСТО ВОДЫ: КАК ПОМОЧЬ ЖЕЛЧНОМУ ПУЗЫРЮ

Желчекаменная болезнь — одно из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Им страдает 15% жителей нашей планеты. Коварность этого недуга в том, что в большинстве случаев он протекает бессимптомно. А с проявлением первых симптомов растет риск осложнений. В зоне риска — люди старше 40 лет, страдающие от избыточной массы тела, многодетные мамы (из-за пережитого количества беременностей и родов) и светловолосые. Женщины чаще мужчин страдают от желчекаменной болезни, в том числе из-за влияния женских гормонов на организм. Развитию заболевания способствует, естественно, и образ жизни: частые монодиеты и периоды голодания, чрезмерное потребление жирного, большие перерывы между приемами пищи, переедание, скудное потребление жидкости, запоры.

Основную роль в профилактике и лечении желчекаменной болезни играет диетотерапия, которую назначает только врач. Диета направлена на нормализацию функции желчного пузыря, профилактику и устранение застоя желчи и воспаления пузыря. А также на восполнение организма необходимыми нутриентами: в первую очередь — аминокислотами для регулирования жирового обмена, затем — жирорастворимыми витаминами А и Е, водорастворимыми витаминами группы В и аскорбиновой кислотой.

Ежедневный рацион должен быть обогащен правильными белками и пищевыми волокнами, адекватным снижением количества жиров и соли. Очень важно соблюдать баланс между жирами животного и растительного происхождения. А если есть избыточная масса тела, необходимо ограничить потребление легких углеводов.

Питание должно быть дробным и частым (4—5 приемов пищи в день), сбалансированным по кислой и щелочной валентности. "Кислые" продукты (мясо, рыбу, яйца, сыр, зерновые) объединяют со "щелочными", богатыми на органические кислоты (фруктовые соки, яблочный уксус, фрукты и овощи). И ни в коем случае не забывайте о питьевом режиме! Напомним, в сутки нужно употреблять 30 мл жидкости на 1 кг вашего нормального веса.

Особое внимание в диетотерапии желчекаменной болезни следует уделять кулинарной обработке продуктов. Так, блюда из мяса, рыбы и птицы лучше готовить на пару, отваривать или тушить. Куриные яйца лучше всего употреблять в виде омлета или мягкой яичной каши. Супы следует варить на нежирном овощном, рыбном или мясном бульоне. В качестве гарнира предпочтительнее каши (овсяная, рисовая, перловая, пшеничная, гречневая, кукурузная, ячневая) и макаронные изделия. Хлеб — отрубной или пшеничный. Кисломолочные продукты, овощи и фрукты есть не запрещается, а вот потребление жирной, острой, копченой, жареной пищи, алкоголя и кофе исключается в обязательном порядке.

Что касается лекарственной терапии — то она, как и диета, назначается только врачом и, как правило, включает в себя обезболивающие и предотвращающие спазмы препараты. В особых случаях применяется и антибактериальная терапия. А вот самолечением заниматься не стоит: оно может привести к плачевным последствиям.