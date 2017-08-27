Цены на лекарства: чего ждать украинцам с осени

За год в Украине лекарства подорожали на 12,3%

Осенью от аптек цены на лекарства будут зависеть меньше всего. С сентября гривня начнет падать по отношению к доллару, прогнозируют эксперты. Это может повлиять на стоимость лекарств. Что будет с ценами на медикаменты, узнавал сайт "Сегодня".

Как изменилась стоимость лекарств за год

В сравнении с прошлым годом цены на лекарства выросли на 12,3%. Об этом говорится в исследовании Proxima Research. При этом украинцы стали больше покупать дорогостоящих лекарств и рецептурных препаратов.

"Средняя стоимость одной упаковки товаров "аптечной корзины" по итогам первого полугодия 2017 года составила 41,7 грн. и повысилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость одной упаковки которой составила 55,3 грн., лекарственные средства — 53,0 грн., диетические добавки — 51,7 грн., медицинские изделия — 11,5 грн", – отмечают исследователи.

Лекарства украинского производства подорожали больше, чем зарубежные. Отечественные производители подняли цены на 14%, а стоимость иностранных медикаментов поднялась на 7,2%. При этом в аптеках большинство лекарств импортные – 52,1%.

Но за первое полугодие цены на лекарства существенно не выросли, говорит директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко.

"Что-то подорожало, что-то дешевело. Эти изменения были в рамках инфляции и курса валют", – отмечает эксперт.

Что будет с ценами на лекарства осенью

"Мы не видим серьезных предпосылок для подорожания лекарств. Курс доллара и евро пока стабилен. Может потом будут изменения, но сейчас ситуация устойчива. Никто пока не говорит о подорожании коммунальных услуг, поэтому нет предпосылок, чтобы цены росли в аптеках", – комментирует Владимир Руденко.

Стоимость лекарств будет зависеть от производителей, отмечает эксперт. Аптеки в Украине могут поставить наценку максимум до 20%. Ценообразование производителей медпрепаратов менее зарегулировано.

"Если с сентября производитель поднимет цену на свой препарат, то на какой-то процент он подорожают в аптеках. Но аптека – последняя цепочка, поскольку она наиболее зарегулирована", – добавляет директор Аптечной ассоциации.

Курс валют будет определять стоимость лекарств. Фото: С. Николаев

Цены на лекарства также будут зависеть от курса валют. При этом доллар с осени начнет дорожать. Так, Центр Разумкова прогнозируют курс доллара в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.

"Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине. Другим риском может стать падение мировых цен на зерно, металлы и иные экспортные товары Украины, а также падение мировой цены на нефть, что может негативно повлиять на спрос зарубежных импортеров на украинские товары", – отмечает аналитик Наталья Мильчакова.

При этом производство лекарств в Украине очень импортозависимое, говорит Владимир Руденко. В стране не производят многих компонентов для лекарств и упаковочных материалов. Все оборудование производители импортируют.

"Если производителю приходится это все импортировать и происходят курсовые колебания – они вкладывают это в цену препаратов. Ожидается, что подорожает холодная и горячая вода. А вода нужна во многих технологических процессах", – добавляет эксперт.

94% опрошенных украинцев считают, что лекарства в стране дорогие, говорится в исследовании "Бесплатное лечение" БФ "Пациенты Украины". Более чем 56% пациентов принимали только часть прописанных лекарств по финансовым причинам. 43% больных пришлось занимать деньги на лечение или продавать ценные вещи, имущество. При этом анализ сотни самых продаваемых в Украине лекарств показал, что украинцы ежегодно тратят три млрд грн на препараты, без которых можно обойтись.